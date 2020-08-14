Глава Мінфіну назвав неадекватною інфляцію понад 10%

Висока інфляція призведе до зростання ставок за кредитами, вважає глава Міністерства фінансів Сергій Марченко.

"Вважаю, що інфляція понад 10% неадекватна, адже потрібно знаходити баланс між бажаннями стимулювати зростання ВВП за рахунок інфляційної складової та запуском кредитування економіки за низькими ставками", - сказав він в інтерв'ю журналу "Фокус", пише "Інтерфакс-Україна".

"Нам потрібна інфляція, яка дала б змогу створити хороші умови для кредитування, а висока інфляція, навпаки, веде до зростання ставок за кредитами. Тому тут потрібно шукати золоту середину", - зазначив міністр.

Інфляція за результатами першого півріччя 2020 року становить 2%. НБУ очікує, що до кінця року вона прискориться до 5%, нагадав глава Мінфіну, наголосивши, що для цього є об'єктивні передумови.

При цьому Марченко зазначив, що не бачить підстав для девальвації гривні до 30 грн/$. "Я не бачу передумов для досягнення курсом такого значення. І не бачу інструментів, за допомогою яких будь-хто може вплинути на рух курсу у цьому напрямі", - сказав міністр фінансів.

"Більше того, у зв'язку з карантином обсяги імпорту в Україну знизилися на 18%, тоді як експорт впав лише на 6%, що фактично вирівняло платіжний баланс. Тобто відтік валюти з країни зменшився, і це знижує тиск на валютний ринок", - додав він.

Як повідомлялося, затверджений урядом макроекономічний прогноз передбачає інфляцію в 11,6% у 2020 році, курс - 29,5 грн/$.

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