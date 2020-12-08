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НБУ може підвищити облікову ставку в жовтні - ICU

На погіршення прогнозу по обліковій ставці вплинуло в тому числі ослаблення гривні по відношенню до долара
НБУ при оновленні свого макроекономічного прогнозу буде змушений враховувати в тому числі збільшення мінімальної заробітної плати більш стрімкими темпами, ніж це враховується в поточному прогнозі, а також новий бюджет, ризики в продовженні програми з МВФ і реакцію фінансових ринків.
НБУ може підвищити облікову ставку в жовтні - ICU Фото: НБУ

Національний банк може підвищити облікову ставку в жовтні 2020 року в зв'язку з ростом інфляції, ослабленням гривні і припиненням програми Міжнародного валютного фонду в Україні, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Про це заявив глава департаменту макроекономічних досліджень інвестиційної групи ICU Сергій Ніколайчук.

"Я думаю, навряд чи Нацбанк робитиме це (підвищувати облікову ставку - ред.) у вересні на найближчому засіданні, я думаю, що швидше за ризики підвищення процентної ставки виростуть в жовтні, коли НБУ буде оновлювати свій макроекономічний прогноз", - сказав він в під час круглого столу Київської школи економіки в середу.

За його словами, НБУ при оновленні свого макроекономічного прогнозу буде змушений враховувати в тому числі збільшення мінімальної заробітної плати більш стрімкими темпами, ніж це враховується в поточному прогнозі, а також новий бюджет, ризики в продовженні програми з МВФ і реакцію фінансових ринків.

"Кабінет міністрів опублікував прогноз, і цей прогноз базується на тому, що середня мінімальна зарплата в наступному році буде на 30% приблизно вище і, відповідно, інфляційні ефекти від такого кроку можуть бути досить істотними", - додав Ніколайчук.

Він зазначив, що на погіршення прогнозу по обліковій ставці вплинуло в тому числі ослаблення гривні по відношенню до долара.

Він пояснив, що долар останні два місяці втрачає свої позиції в світі, відповідно гривня по відношенню до євро та інших валютно-торговим партнерам знецінювалася ще швидше, що теж позначиться на інфляції в наступні кілька місяців.

Нагадаємо, що Мінекономіки оцінило глибину падіння ВВП за півроку

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12 08 2020 16:58
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