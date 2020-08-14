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Глава Мінфіну не вбачає передумов для "долара по 30"

Країні потрібен курс гривні, що забезпечує макроекономічну стабільність
Міністерство фінансів не вбачає передумов для досягнення позначки 30 гривень за долар, але водночас не бачить інструментів, за допомогою яких хтось може вплинути на рух курсу в цьому напрямку.
Глава Мінфіну не вбачає передумов для "долара по 30" Фото: з вільних джерел

Як передає "Укрінформ", про це в інтерв'ю Фокусу сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

"Я не бачу передумов для досягнення курсом такого значення. І не бачу інструментів, за допомогою яких хтось може вплинути на рух курсу в цьому напрямку. Більше того, у зв'язку з карантином обсяги імпорту в Україну знизилися на 18%, тоді як експорт впав всього на 6%, що фактично вирівняло платіжний баланс. Тобто відтік валюти з країни зменшився, і це знижує тиск на валютний ринок", - сказав Марченко.

За його словами, країні потрібен курс гривні, що забезпечує макроекономічну стабільність. Якщо для ревальвації або девальвації будуть підстави, такі процеси мають відбуватися поступово, не створюючи шокову ситуацію на ринку.

Як повідомлялося, ринок негативно поставився до відставки голови Нацбанку Якова Смолія на початку липня, у людей виникла велика кількість страхів з приводу майбутньої фінансової політики України в цілому. Через це курс гривні до долара знизився, навіть незважаючи на позитивну в цей період зовнішню і внутрішню кон'юнктуру ринку.

Верховна Рада за поданням Президента України Володимира Зеленського 16 липня 2020 року призначила Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України.

На думку аналітиків, якщо нова команда Нацбанку підтверджуватиме справами прихильність зваженій грошовій політиці, то серпень для гривні мине без потрясінь, долар торгуватиметься в діапазоні 27,1-28,2 грн, а євро - 31,9-33,2.

Нагадаємо, що Мінекономіки погіршило прогноз падіння ВВП до 6%

 
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14 08 2020 11:12
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