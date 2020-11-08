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Мінекономіки погіршило прогноз падіння ВВП до 6%

Разом з тим зменшено прогноз середньорічної інфляції у 2020 році із 6,8% (у попередньому консенсус-прогнозі) до 3,1%, середньорічний обмінний курс - із 28,85 грн/долар до 27,00 грн/долар
Падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році становитиме 6%.
Мінекономіки погіршило прогноз падіння ВВП до 6% Фото: з вільних джерел

Як передає "Укрінформ", про це йдеться у консенсус-прогнозі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Згідно із документом, ВВП України у 2020 році зменшиться на 6% у порівнянні з 2019 роком. У попередньому консенсус-прогнозі Мінекономіки цей показник становив 4,8%. Падіння ВВП за І півріччя 2020 року за оцінками міністерства становить 6,5% (прогнозувалось 8,1%).

Разом з тим зменшено прогноз середньорічної інфляції у 2020 році із 6,8% (у попередньому консенсус-прогнозі) до 3,1%, середньорічний обмінний курс - із 28,85 грн/долар до 27,00 грн/долар.

Ситуація на ринку праці, згідно із останнім консенсус-прогнозом міністерства, лишатиметься складною до кінця 2020 року. Безробіття буде тривалим у зв’язку із значним падінням економіки та суттєвими структурними змінами. Рівень безробіття по року становитиме 9,6% (порівняно з 9,4% у попередньому консенсус-прогнозі).

Характер відновлення економіки України, вважають фахівці відомства, залежатиме від карантинних заходів в Україні, а також їх посилення в умовах адаптивного карантину, що матиме негативний вплив на економіку, в результаті чого відновлення буде повільним. Проте вже у 2021 році, згідно із документом, матиме місце економічне зростання на рівні 3,2%, інфляція прискориться до 6,8%.

У 2022-2024 роках темпи економічного зростання України прискорюватимуться. На думку експертів, які брали участь у складанні консенсус-прогнозу, для відновлення втраченого потенціалу під час першої хвилі пандемії COVID-19 Україні потрібно буде 1-2 роки.

Нагадаємо, що напередодні Кабмін затвердив прогноз економічного та соціального розвитку України на наступні три роки. Серед іншого, уряд вважає, що ціни мають рости швидше.

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11 08 2020 14:32
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