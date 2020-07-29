Уряд затвердив новий економічний магропрогноз: ціни повинні зростати швидше

Збільшити мінімальну зарплату у 2021 році уряд планує дуже суттєво - до 6,5 тисячі гривень, у 2022-му - до 7,167 тисячі

Кабмін затвердив прогноз економічного та соціального розвитку України на наступні три роки. Серед іншого, уряд вважає, що ціни мають рости швидше.

Відповідний проект постанови підтримали на засіданні 29 липня, повідомляє "Громадське", посилаючись на "Інтерфакс-Україна".

Збільшити мінімальну зарплату у 2021 році уряд планує дуже суттєво - до 6,5 тисячі гривень, у 2022-му - до 7,167 тисячі (зараз - 4723 гривні). Середня зарплата має збільшитися до 13,632 тисячі (2021 рік) та 15,414 тисячі у 2022-му.

Також урядовці прогнозують зростання української економіки у 2021 році на 4,6%, а інфляцію - на рівні 7,3%. Зазначимо, що це вище за таргет Нацбанку, який ставить за мету інфляцію в діапазоні 4-6%.

За останніми даними Держстату, річний показник інфляції в Україні наразі складає 2,4%, тобто, з прогнозу уряду можна зробити висновок, що ціни у 2021 році почнуть зростати куди швидше.

З іншого боку, у 2020 році уряд прогнозував інфляцію на рівні 8,7%, а вона зараз становить 2,4%. Подібна ж історія і з курсом гривні - у прогноз закладають куди вищий курс долара, ніж є насправді. Так, у прогнозі на 2020 рік курс закладено у 29,5 гривні за долар, а наразі він значно менший - 27,68.

Тобто, або українцям слід очікувати на стрімке зростання цін і послаблення курсу гривні, або уряд знову закладає у прогноз цифри, що не відповідають дійсності, від чого потім страждатиме держбюджет - доходи у нього прогнозуються за одними показниками, але у реальності ці показники суттєво відрізняються, тому бюджет і недоотримує кошти.

Зокрема, через невідповідність курсу до бюджету не надходять всі заплановані доходи, адже найбільшим наповнювачем бюджету є податок на додану вартість з імпорту (розмір якого прямо залежить від курсу валют).

У новому макропрогнозі уряд записав курс гривні у 29,1 в середньому за 2021 рік і 28,8 - станом на кінець 2021-го.

Зазначимо, що сильніша гривня та, відповідно, менша інфляція (за прогнозів), була причиною критики колишнього очільника Нацбанку Якова Смолія, в результаті чого той пішов у відставку "у зв’язку із систематичним політичним тиском".

Вже новий очільник НБУ Кирило Шевченко спрогнозував інфляцію в Україні у 2020 році на рівні 4,7%, тобто у межах таргету, який закладав регулятор ще за Смолія і також нижче, ніж планує уряд.

Раніше міністр економіки вже скаржився, що сильна гривня заважає економіці рости.

Нагадаємо, що Мінекономіки України прогнозує зростання ВВП у 2021 році на 4,6% за інфляції 7,3%