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Уряд затвердив новий економічний магропрогноз: ціни повинні зростати швидше

Збільшити мінімальну зарплату у 2021 році уряд планує дуже суттєво - до 6,5 тисячі гривень, у 2022-му - до 7,167 тисячі
Кабмін затвердив прогноз економічного та соціального розвитку України на наступні три роки. Серед іншого, уряд вважає, що ціни мають рости швидше.
Уряд затвердив новий економічний магропрогноз: ціни повинні зростати швидше Фото: з вільних джерел

Відповідний проект постанови підтримали на засіданні 29 липня, повідомляє "Громадське", посилаючись на "Інтерфакс-Україна".

Збільшити мінімальну зарплату у 2021 році уряд планує дуже суттєво - до 6,5 тисячі гривень, у 2022-му - до 7,167 тисячі (зараз - 4723 гривні). Середня зарплата має збільшитися до 13,632 тисячі (2021 рік) та 15,414 тисячі у 2022-му.

Також урядовці прогнозують зростання української економіки у 2021 році на 4,6%, а інфляцію - на рівні 7,3%. Зазначимо, що це вище за таргет Нацбанку, який ставить за мету інфляцію в діапазоні 4-6%.

За останніми даними Держстату, річний показник інфляції в Україні наразі складає 2,4%, тобто, з прогнозу уряду можна зробити висновок, що ціни у 2021 році почнуть зростати куди швидше.

З іншого боку, у 2020 році уряд прогнозував інфляцію на рівні 8,7%, а вона зараз становить 2,4%. Подібна ж історія і з курсом гривні - у прогноз закладають куди вищий курс долара, ніж є насправді. Так, у прогнозі на 2020 рік курс закладено у 29,5 гривні за долар, а наразі він значно менший - 27,68.

Тобто, або українцям слід очікувати на стрімке зростання цін і послаблення курсу гривні, або уряд знову закладає у прогноз цифри, що не відповідають дійсності, від чого потім страждатиме держбюджет - доходи у нього прогнозуються за одними показниками, але у реальності ці показники суттєво відрізняються, тому бюджет і недоотримує кошти.

Зокрема, через невідповідність курсу до бюджету не надходять всі заплановані доходи, адже найбільшим наповнювачем бюджету є податок на додану вартість з імпорту (розмір якого прямо залежить від курсу валют).

У новому макропрогнозі уряд записав курс гривні у 29,1 в середньому за 2021 рік і 28,8 - станом на кінець 2021-го.

Зазначимо, що сильніша гривня та, відповідно, менша інфляція (за прогнозів), була причиною критики колишнього очільника Нацбанку Якова Смолія, в результаті чого той пішов у відставку "у зв’язку із систематичним політичним тиском".

Вже новий очільник НБУ Кирило Шевченко спрогнозував інфляцію в Україні у 2020 році на рівні 4,7%, тобто у межах таргету, який закладав регулятор ще за Смолія і також нижче, ніж планує уряд. 

Раніше міністр економіки вже скаржився, що сильна гривня заважає економіці рости.

Нагадаємо, що Мінекономіки України прогнозує зростання ВВП у 2021 році на 4,6% за інфляції 7,3% 

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29 07 2020 16:48
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