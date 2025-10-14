Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
МВФ зробив прогноз на 2026 рік

14 жовтня 2025, 21:55
Фото: Економічна Правда
Наступного року економіка України може суттєво зрости.
Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновив свій прогноз світового економічного зростання. Очікується, що темпи зростання сповільняться з 3,3% у 2024 році до 3,2% у 2025 році та 3,1% у 2026 році.
 
Про це йдеться в огляді МВФ за жовтень 2025 року.
 
Зазначається, що сповільнення зростання зумовлене впливом невизначеності та протекціонізму, хоча шок від запровадження мит з боку США виявився меншим, ніж очікувалося спочатку.
 
"Негативний вплив мит на світову економіку виявився відносно помірним. Це стало можливим завдяки гнучкості приватного сектору, який заздалегідь наростив імпорт у першій половині року та швидко перебудував ланцюги постачання, переспрямувавши торговельні потоки. Також цьому сприяли укладання торговельних угод між різними країнами та США і стримана політика більшості інших держав, які загалом зберегли відкритість світової торговельної системи", - йдеться у документі.
 
Для розвинених економік прогнозується середнє зростання близько 1,5% у 2025–2026 роках, при цьому економіка США сповільниться до 2%. Країни з перехідною економікою та країни, що розвиваються, збережуть помірне зростання - трохи більше 4%.
 
Інфляція, за прогнозами, знизиться до 4,2% у 2025 році та до 3,7% у 2026 році, хоча її рівень суттєво різнитиметься між країнами: у США очікується інфляція вище цільового рівня, з ризиками її подальшого зростання, а у більшості інших регіонів світу – стримана, низька інфляція.
 
Що стосується України, то МВФ прогнозує сповільнення зростання ВВП цього року до 2% (після 2,9% у 2024 році), а вже наступного року економіка може зрости на 4,5%. Інфляція за прогнозом очікується на рівні 12,6% у 2025 році (проти минулорічного показника у 6,5%), а вже у 2026 році темпи зростання цін сповільняться до 7,6%.
