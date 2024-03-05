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Глава Міноборони Британії відреагував на знищення російського корабля "Сєргєй Котов"

05 березня 2024, 16:55
Глава Міноборони Британії відреагував на знищення російського корабля
з вільних джерел
Чорне море більше "не є безпечним для флоту путіна", переконаний британський міністр.

Потоплення російського патрульного корабля "Сєргєй Котов" остаточно довело, що Чорне море не є безпечним для путінського флоту.

Про це британський міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс написав у X (Twitter).

Коментуючи атаку на корабель, Шаппс зазначив, що Чорне море більше "не є безпечним для флоту путіна", що донедавна "здавалося неможливим".

"Тепер, коли Захід підтримав Україну, це не викликає сумнівів. Якщо ми дамо їм те, що їм потрібно, хоробрість і майстерність українських Збройних сил можуть розблокувати перемоги, які колись вважалися неможливими", – підкреслив він.

Нагадаємо, у ніч на сьогодні, 5 березня, в окупованому росією Криму було чути вибухи, надійшла інформація, що у Керчі було влучання безпілотників по патрульному катеру "Сєргєй Котов".

Українська розвідка офіційно підтвердила знищення російського корабля "Сєргєй Котов".

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