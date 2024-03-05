ГУР офіційно підтвердило знищення корабля "Сергій Котов"

ГУР спрацювало у співпраці з ВМСУ та Мінцифри.

Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило знищення російського патрульного корабля "Сергій Котов"

У ГУР МОУ зазначили, що удар по кораблю – це справа рук спецпідрозділу Group 13.

"Місія відбулась у співпраці з Військово-Морськими Силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. Внаслідок удару морськими дронами Magura V5 російський корабель проєкту 22160 "Сергій Котов" зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів", – зазначили розвідники.

У ГУР додали, що корабель уразили в територіальних водах України, неподалік від Керченської протоки. Потоплений корабель окупантів коштував близько 65 мільйонів доларів.

Це не перший корабель рф, знищений морськими дронами "Magura V5". Так, у ніч із 31 січня на 1 лютого українські розвідники знищили ракетний катер "Іванівець" Чорноморського флоту рф. Як розповіли в ГУР, катер "Івановець" був певною мірою гордістю російського флоту. Подібних кораблів було лише три одиниці. На його борту могли бути до 40 російських моряків.