Глава Міноборони Німеччини переформатовує армію для підготовки до війни з росією – Politico
Про це йдеться в матеріалі американської медіа-організації Politico.
Глава оборонного відомства ФРН Борис Пісторіус оголосив про плани реорганізувати армію країни, щоб зробити її придатною для ведення війни.
"Мета полягає в тому, щоб реструктурувати Бундесвер таким чином, щоб він був оптимальним навіть у разі надзвичайної ситуації, у разі оборони, у разі війни", - сказав Пісторіус.
Оновлені збройні сили Німеччини будуть поділені на чотири види: традиційну армію, військово-морський флот, авіацію і на новий підрозділ у кібернетичному та інформаційному просторі.
Крім того, будуть діяти оперативне і допоміжне командування.
Нове кібер відділення буде відповідати за боротьбу з гібридними загрозами і за тактичні завдання - такі як електронна війна.
Також до складу армії увійдуть сили внутрішньої безпеки, тоді як військово-повітряні сили будуть стежити за станом своїх літаків. Цю функцію раніше виконувало міністерство оборони.
Задача полягає в тому, щоб зробити німецьку армію більш ефективною, позбавивши її десятиліть низьких витрат і підготувавши майбутнього виклику з боку рф.
"Оскільки росія поставила під сумнів європейський мирний порядок, для Німеччини та її союзників виникла особлива загрозлива ситуація", - йдеться в заяві міністерства оборони Німеччини.
Пісторіус сподівається, що зміни будуть запроваджені вже в найближчі місяці.
Він додав, що розглядалося питання про відновлення обов’язкової військової служби, але воно наразі не перебуває в розробці.
В Збройних силах Німеччини числиться 181 тисяча військовослужбовців, до 2031 року планується збільшення до 203 тисяч вояк.