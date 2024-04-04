Глава Міноборони Німеччини переформатовує армію для підготовки до війни з росією – Politico

Мета полягає в тому, щоб зробити німецьку армію більш ефективною, оскільки вона готується до виклику, який кидає їй агресивна росія.

Про це йдеться в матеріалі американської медіа-організації Politico.

Глава оборонного відомства ФРН Борис Пісторіус оголосив про плани реорганізувати армію країни, щоб зробити її придатною для ведення війни.

"Мета полягає в тому, щоб реструктурувати Бундесвер таким чином, щоб він був оптимальним навіть у разі надзвичайної ситуації, у разі оборони, у разі війни", - сказав Пісторіус.

Оновлені збройні сили Німеччини будуть поділені на чотири види: традиційну армію, військово-морський флот, авіацію і на новий підрозділ у кібернетичному та інформаційному просторі.

Крім того, будуть діяти оперативне і допоміжне командування.

Нове кібер відділення буде відповідати за боротьбу з гібридними загрозами і за тактичні завдання - такі як електронна війна.

Також до складу армії увійдуть сили внутрішньої безпеки, тоді як військово-повітряні сили будуть стежити за станом своїх літаків. Цю функцію раніше виконувало міністерство оборони.

Задача полягає в тому, щоб зробити німецьку армію більш ефективною, позбавивши її десятиліть низьких витрат і підготувавши майбутнього виклику з боку рф.

"Оскільки росія поставила під сумнів європейський мирний порядок, для Німеччини та її союзників виникла особлива загрозлива ситуація", - йдеться в заяві міністерства оборони Німеччини.

Пісторіус сподівається, що зміни будуть запроваджені вже в найближчі місяці.

Він додав, що розглядалося питання про відновлення обов’язкової військової служби, але воно наразі не перебуває в розробці.

В Збройних силах Німеччини числиться 181 тисяча військовослужбовців, до 2031 року планується збільшення до 203 тисяч вояк.