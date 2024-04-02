Німеччина може витратити на оборону до €9 млрд з 2028 року

Уряд Німеччини взяв екстрені кредити на загальну суму близько 300 мільярдів євро у 2020, 2021 і 2022 роках у зв'язку з пандемією коронавірусу і війною в Україні.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер бачить можливість виділення до €9 млрд на додаткові витрати на оборону з 2028 року. Зокрема, якщо Берлін зможе знизити рівень свого боргу.

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, додаткові кошти можуть бути виділені, якщо Німеччина знизить свій борг до встановленого ЄС рівня в 60% від валового внутрішнього продукту.

"Якщо ми опустимося нижче за цю межу, тоді можна буде знову обговорювати погашення боргу щодо коронавірусу, заплановане на 2028 рік", - заявив він.

Уряд Німеччини взяв екстрені кредити на загальну суму близько 300 мільярдів євро у 2020, 2021 і 2022 роках у зв'язку з пандемією коронавірусу і війною в Україні.

За словами Лінднера, у бюджеті Німеччини закладено кошти на погашення боргу в розмірі дев'яти мільярдів євро на рік, починаючи з 2028 року.

"Однак якщо на той час тягар пандемії на рівень боргу вже буде подолано, виплати можуть бути значно скорочені. Це дозволило б вивільнити мільярди, які допоможуть нам досягти стрибка до мети НАТО у федеральному бюджеті після закінчення спеціальної програми для Бундесверу", - сказав він.

Після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року Німеччина створила спеціальний фонд у розмірі 100 млрд євро для закупівлі сучасної зброї. Вона також зобов'язалася досягти мети НАТО - витрачати на оборону щонайменше 2% ВВП.

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав кілька видів артилерії, танки Leopard старішої і нової модифікації, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Нагадаємо, Німеччина розглядає можливість відродження військової служби у зв'язку зі зростанням напруженості.