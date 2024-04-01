Німеччина розглядає можливість відродження військової служби у зв'язку зі зростанням напруженості – The Times

Згідно з даними опитування проведеним журналом Stern, 43% виборців висловилися проти повернення призову.

Цього тижня Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, як очікується, отримає доповідь про варіанти можливого відродження обов'язкової військової служби в рамках більш широких зусиль, спрямованих на те, щоб зробити країну "готовою до війни". Пісторіус, який сам пройшов базову підготовку в зенітному полку на початку 1980-х років, не приховує, що віддає перевагу шведській моделі totalforsvarsplikt (загальний військовий обов'язок), згідно з якою кожному чоловікові та кожній жінці пропонується записатися в армію по досягненню 18-річчя, але для проходження служби відбираються лише найбільш здібні й мотивовані 5%.

Про це повідомляє The Times.

Німеччина — далеко не єдина європейська країна, яку російська агресія в Україні змусила переглянути свою позицію. У січні адмірал Роб Бауер, голова військового комітету НАТО, заявив, що альянс має підготуватися до того, щоб "все суспільство" протистояло перспективі прямого нападу росії на його територію протягом 20 років.

Польща, яка прагне мати найбільшу армію в Європі, ще не запровадила призов до армії, але призиває до 200 тисяч добровольців на рік для участі у військових навчаннях. Інші країни почали діяти. Раніше цього місяця Данія оголосила, що серед 5 тисяч призовників, яких вона планує призивати щороку з 2026 року, будуть і жінки. Вона також збільшить термін служби з чотирьох місяців до одинадцяти.

"Відродження різних форм військової підготовки і мобілізації в більшості країн Північної Європи — це не лише питання заповнення прогалин у наборі до національних збройних сил. Йдеться про підготовку широких верств населення до стресових випробувань, з якими вони можуть зіткнутися в найближчі роки", — повідомляє газета.

У Берліні, який знаходиться майже за 500 км від найближчого російського кордону, немає відчуття безпосередньої загрози, яка панує в країнах Північної Європи та Балтії. Нещодавнє опитування, проведене журналом Stern, показало, що 52% виборців виступають за повернення призову в тій чи іншій формі, тоді як 43% висловилися проти.

Ця ідея найбільш популярна серед тих, кому за 60, в тому числі серед багатьох старших чоловіків, які мають спогади про свою службу в армії під час холодної війни. Серед тих, кому ще не виповнилося 30 років, 59% виступають проти цієї концепції в цілому. Олаф Шольц, канцлер Німеччини також вважає, що повернення до призову — "погана ідея".