Глава МОЗ Німеччини хоче скасувати масковий режим

Ми повинні діяти поетапно: насамперед можна відмовитися від вимоги носити маски надворі

У зв'язку зі зменшенням кількості випадків COVID-19 у Німеччині глава міністерства охорони здоров'я країни Йенс Шпан підтримав скасування обов'язкового носіння захисних масок.

"Ми повинні діяти поетапно: насамперед можна відмовитися від вимоги носити маски надворі", - заявив міністр охорони здоров'я Німеччини, повідомляє Укрінформ

Крім того, в регіонах з дуже низьким рівнем захворюваності та високим рівнем вакцинації Шпан пропонує поступово дозволити не носити маски і в приміщеннях.

При цьому, уточнив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, уряд і надалі буде застерігати громадян від поїздок до країн, де фіксується високий рівень захворюваності на коронавірус та поширені мутації COVID-19.