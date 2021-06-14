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Глава МОЗ Німеччини хоче скасувати масковий режим

Ми повинні діяти поетапно: насамперед можна відмовитися від вимоги носити маски надворі
У зв'язку зі зменшенням кількості випадків COVID-19 у Німеччині глава міністерства охорони здоров'я країни Йенс Шпан підтримав скасування обов'язкового носіння захисних масок.
Глава МОЗ Німеччини хоче скасувати масковий режим Фото: з вільних джерел
"Ми повинні діяти поетапно: насамперед можна відмовитися від вимоги носити маски надворі", - заявив міністр охорони здоров'я Німеччини, повідомляє Укрінформ.
 
Крім того, в регіонах з дуже низьким рівнем захворюваності та високим рівнем вакцинації Шпан пропонує поступово дозволити не носити маски і в приміщеннях.
 
При цьому, уточнив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, уряд і надалі буде застерігати громадян від поїздок до країн, де фіксується високий рівень захворюваності на коронавірус та поширені мутації COVID-19.
 
Нагадаємо, що Лідери G7 закличуть ВООЗ до проведення нового розслідування походження COVID-19.
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14 06 2021 14:38
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