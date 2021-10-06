Лідери G7 закличуть ВООЗ до проведення нового розслідування походження COVID-19

Лідери на саміті G7 закличуть Всесвітню організацію охорони здоров'я провести нове розслідування походження COVID-19, повідомляє Bloomberg з посиланням на проект комюніке, який опинився в його розпорядженні.

Згідно з проектом документа, країни G7 закличуть провести "нове, прозоре розслідування походження коронавірусу", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що на саміті в Корнволлі президенти і прем'єр-міністри також пообіцяють надати не менше 1 млрд додаткових доз вакцини проти COVID-19 протягом наступного року, щоб допомогти охопити 80% дорослого населення світу.

У середу Джо Байден перед вильотом у першу міжнародну поїздку на посаді президента США заявив, що має намір незабаром оголосити про глобальну стратегію з вакцин для всього світу.

За даними американських ЗМІ, США візьмуть на себе зобов'язання закупити 500 млн доз вакцини для поширення в країнах, що розвиваються. Американський уряд закупить близько 200 мільйонів доз цього року для поширення через COVAX і близько 300 млн доз у першій половині наступного року.

Вакцини надійдуть в 92 країни з низьким рівнем доходу і Африканський союз.

Як повідомляється, Байден оголосить про цей план у четвер у своєму виступі перед початком саміту.

Триденний саміт G7 в очному режимі відкриється 11 червня в графстві Корнволл на південному заході Англії.

Нагадаємо, що американське видання вважає важливим продовжити розслідування походження COVID-19