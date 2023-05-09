Глава МЗС Британії полетів до США говорити про підтримку України

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі вирушив з візитом до Сполучених штатів Америки.

На зустрічах з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та провідними конгресменами він обговорюватиме підтримку України.

Про це йдеться на сайті МЗС Великобританії.

На зустрічі Міністр закордонних справ наголосить на важливості постійного єдиного міжнародного фронту для забезпечення перемоги України.

"Протягом більше ніж століття Велика Британія і США були партнерами першої інстанції у відстоюванні свободи та демократії. Чи то захист наших друзів в Україні, чи сприяння трансатлантичному процвітанню через наші інвестиційні відносини на суму $1 трлн, відносини між Велику Британією і США і далі покращують життя наших людей і всього світу", – йдеться на сайті МЗС.

Міністерство Великобританії повідомило, що зусилля країни, серед іншого, спрямовані на перемогу України.

Раніше британська розвідка заявила, що росія зіткнулася з найбільшою нестачею робочої сили за останні десятиліття.