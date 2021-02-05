ПОЛІТИКА НОВИНИКраїни групи G7 розглянуть питання про створення механізму швидкого реагування для протидії російській пропаганді та дезінформації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Глава МЗС Британії закликав G7 боротися з фейками з Росії
Коли ми бачимо, як поширюються брехня, пропаганда або фейкові новини, ми повинні не тільки окремо, а й спільно спростовувати їх, розповідати всю правду, в тому числі в Росії чи Китаї або по всьому світу
Фото: з вільних джерел
Як передає Укрінформ із посиланням на Reuters, про це заявив глава МЗС Великої Британії Домінік Рааб.
За його словами, Велика Британія, яка цього року головує в G7, виступить з ініціативою створення такого "механізму".
"Коли ми бачимо, як поширюються брехня, пропаганда або фейкові новини, ми повинні не тільки окремо, а й спільно спростовувати їх, розповідати всю правду, в тому числі в Росії чи Китаї або по всьому світу", - заявив Рааб.
Він також наголосив на необхідності налагодити зв'язок між G7 і країнами-однодумцями, щоб створити більш широку мережу союзників у боротьбі за демократію і відкритість ринків.
Як зазначає видання, за словами представників британських, американських і європейських служб безпеки, Росія і Китай намагаються посіяти сумніви на Заході, поширюючи дезінформацію на виборах або поширюючи брехню про вакцини від COVID-19.
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02 05 2021 14:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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