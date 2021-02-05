Глава МЗС Британії закликав G7 боротися з фейками з Росії

Коли ми бачимо, як поширюються брехня, пропаганда або фейкові новини, ми повинні не тільки окремо, а й спільно спростовувати їх, розповідати всю правду, в тому числі в Росії чи Китаї або по всьому світу

Країни групи G7 розглянуть питання про створення механізму швидкого реагування для протидії російській пропаганді та дезінформації.

Як передає Укрінформ із посиланням на Reuters, про це заявив глава МЗС Великої Британії Домінік Рааб.

За його словами, Велика Британія, яка цього року головує в G7, виступить з ініціативою створення такого "механізму".

"Коли ми бачимо, як поширюються брехня, пропаганда або фейкові новини, ми повинні не тільки окремо, а й спільно спростовувати їх, розповідати всю правду, в тому числі в Росії чи Китаї або по всьому світу", - заявив Рааб.

Він також наголосив на необхідності налагодити зв'язок між G7 і країнами-однодумцями, щоб створити більш широку мережу союзників у боротьбі за демократію і відкритість ринків.

Як зазначає видання, за словами представників британських, американських і європейських служб безпеки, Росія і Китай намагаються посіяти сумніви на Заході, поширюючи дезінформацію на виборах або поширюючи брехню про вакцини від COVID-19.