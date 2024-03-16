Глава МЗС Фінляндії не виключає введення військ в Україну

Фінляндія витратила понад 0,6% валового внутрішнього продукту на підтримку Києва.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що західні країни, зокрема США, не повинні повністю відкидати ідею відправити свої війська до України, якщо ситуація там погіршиться. Утім, наразі Фінляндія це не обговорює.

Про це повідомляє видання Politico.

"Важливо, щоб ми не виключали все в довгостроковій перспективі, тому що ми ніколи не знаємо, наскільки серйозною буде ситуація. Але позиція Фінляндії чітка: ми зараз не надсилаємо війська і не хочемо це обговорювати", — сказала вона.

За словами Валтонен, найважливіше зараз те, що партнери України продовжують надсилати їй допомогу. Також вона вказала, що Фінляндія витратила понад 0,6% валового внутрішнього продукту на підтримку Києва.

"Багато європейських країн могли б зробити набагато більше", — зауважила вона.

Нагадаємо наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні. Однак консенсусу на той момент не було.