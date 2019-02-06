В Чорнобиль приїхав глава МЗС Франції
"Міністр Жан-Ів Ле Дріан відвідав Чорнобиль, аби констатувати завершення будівництва Арки, яка віднині накриває зруйнований реактор завдяки унікальним рішенням французької інженерії Groupe Bouygues і VINCI", - написала посолка Франції в Україні Ізабель Дюмон у Twitter, йдеться в "Укрінформ".
Міністр @JY_LeDrian відвідав #Чорнобиль, аби констатувати завершення будівництва Арки, яка віднині накриває зруйнований реактор завдяки унікальним рішенням французької інженерії @GroupeBouygues та @VINCI_fr pic.twitter.com/airV1Bzfzz— Isabelle Dumont (@isabelledumont) 1 июня 2019 г.
Нагадаємо, 31 травня стало відомо, що Міністр закордонних справ Франції заявив, що приїде у Чорнобиль, щоб на власні очі побачити стан реалізації проекту з реабілітації та убезпечення об'єкту Чорнобильської АЕС.
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