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В Чорнобиль приїхав глава МЗС Франції

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан відвідав зону відчуження в Чорнобилі
Міністр відвідав зону відчуження, щоб подивитися на завершення будівництва Арки, яка накриває реактор.
В Чорнобиль приїхав глава МЗС Франції Фото: з вільних джерел

"Міністр Жан-Ів Ле Дріан відвідав Чорнобиль, аби констатувати завершення будівництва Арки, яка віднині накриває зруйнований реактор завдяки унікальним рішенням французької інженерії Groupe Bouygues і VINCI", - написала  посолка Франції в Україні Ізабель Дюмон у Twitter, йдеться в "Укрінформ".

 

 

 

Нагадаємо, 31 травня стало відомо, що Міністр закордонних справ Франції заявив, що приїде у Чорнобиль, щоб на власні очі побачити стан реалізації проекту з реабілітації та убезпечення об'єкту Чорнобильської АЕС.

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02 06 2019 10:15
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