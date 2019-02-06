В Чорнобиль приїхав глава МЗС Франції Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан відвідав зону відчуження в Чорнобилі

Міністр відвідав зону відчуження, щоб подивитися на завершення будівництва Арки, яка накриває реактор.

Фото: з вільних джерел

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