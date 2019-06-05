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Глава МЗС Клімкін запропонує Зеленському свою відставку

"Мене ніхто не звільнятиме, оскільки в нас повинна бути політична культура"
Міністр закордонних справ України має намір запропонувати обраному президенту Володимиру Зеленському свою відставку.
Глава МЗС Клімкін запропонує Зеленському свою відставку Павло Клімкін. Фото: www.ibtimes.co.uk

"Мене ніхто не звільнятиме, оскільки в нас повинна бути політична культура. У політичній культурі - і я вважаю, це буде правильним - дозволити новому президенту обрати тих, з ким він повинен працювати в таких сферах, як зовнішня політика, як оборона. Звичайно, я повинен запропонувати новому президенту свою відставку, і я це, безумовно, зроблю. Я вже казав, що в мене є свої плани, зокрема політичні. Це відповідає моїм планам", - сказав Клімкін під час спілкування з журналістами 6 травня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами очільника МЗС, в нього була "плідна" зустріч з новообраним президентом.

"Ми обговорили різні питання, і я вважаю, що там, де збігаються принципи і пріоритети - і я в цьому дуже оптимістичний - ми, безумовно, будемо працювати. Це стосується як майбутніх порад, якщо вони будуть потрібні, так і можливої ​​участі в переговорах", - резюмував міністр.

Нагадаємо, раніше Клімкін заявив, що не відкидає співпраці з Володимиром Зеленським.

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06 05 2019 12:33
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