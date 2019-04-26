Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Клімкін не відкидає можливості співпраці з Зеленським

Зазначимо, що саме президент подає кандидатуру глави МЗС на затвердження парламенту
Міністр закордонних справ Павло Клімкін не відкидає можливості співпраці з новообраним президентом Володимиром Зеленським.
Клімкін не відкидає можливості співпраці з Зеленським Павло Клімкін. Фото: nk.org.ua

"Це завжди залежить від двох речей: від спільного бажання і спільних пріоритетів, як ми бачимо їх виконання. Я маю свої цінності, свої принципи й переконання. Якщо вони будуть збігатися і буде спільне бажання, про це ми будемо розмовляти", - сказав Клімкін  на прес-конференції в Києві, інформує Hromadske.

Він наголосив, що не має наміру відступати від політичної і дипломатичної лінії, якої Україна дотримувалася останні 5 років.

Також, міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що в найближчі тижні зустріч у "нормандському форматі"(Україна, Росія, Німеччина і Франція) на найвищому рівні не планується.

Нагадаємо, що Україна не змінить зовнішньополітичного вектора розвитку на європейську та євроатлантичну інтеграцію, після президентських виборів.

 

 

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 04 2019 15:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулетку

Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулетку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.