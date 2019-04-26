Клімкін не відкидає можливості співпраці з Зеленським
"Це завжди залежить від двох речей: від спільного бажання і спільних пріоритетів, як ми бачимо їх виконання. Я маю свої цінності, свої принципи й переконання. Якщо вони будуть збігатися і буде спільне бажання, про це ми будемо розмовляти", - сказав Клімкін на прес-конференції в Києві, інформує Hromadske.
Він наголосив, що не має наміру відступати від політичної і дипломатичної лінії, якої Україна дотримувалася останні 5 років.
Також, міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що в найближчі тижні зустріч у "нормандському форматі"(Україна, Росія, Німеччина і Франція) на найвищому рівні не планується.
Нагадаємо, що Україна не змінить зовнішньополітичного вектора розвитку на європейську та євроатлантичну інтеграцію, після президентських виборів.
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