ПОЛІТИКА НОВИНИМіністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що в найближчі тижні зустріч у "нормандському форматі"(Україна, Росія, Німеччина і Франція) на найвищому рівні не планується.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" поки що не планується, - Клімкін
Також поки що не йдеться про міністерську зустріч
Фото: facebook.com/UkrainianCatholicUniversity
"Я не знаю про планування зустрічі "в нормандському форматі" на найвищому рівні в найближчі тижні. Також мова не йде про міністерську зустріч. Звичайно, нам потрібно спочатку зрозуміти, чого ми хочемо досягти", - сказав він, інформує LB.ua.
За його словами, раніше планувалося провести таку зустріч після святкування річниці висадки союзників у Нормандії (6 червня), проте поки що невідомо, чи відбудеться зустріч, оскільки це буде залежати від Росії.
Нагадаємо, що Україна не змінить зовнішньополітичного вектора розвитку на європейську та євроатлантичну інтеграцію, після президентських виборів.
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