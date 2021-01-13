Радники лідерів країн "нормандської четвірки" продовжать переговори 22 січня
Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив офіс президента України.
12 січня у Берліні відбулися переговори на рівні радників, на яких Україну представляв керівник ОП Андрій Єрмак.
"Під час консультацій, які тривали понад шість годин, радники лідерів "нормандської четвірки" обговорили стан виконання домовленостей, досягнутих очільниками Німеччини, Франції, України та Росії під час саміту в Парижі у грудні 2019 року. Зокрема, сторони торкнулися всіх питань порядку денного - від безпекових до гуманітарних. Дискусія мала непростий, але конструктивний характер", - повідомили в ОП.
Під час зустрічі українська сторона акцентувала увагу на безпекових питаннях і на необхідності посилення безпекової складової домовленостей.
У зустрічі також брала участь спецпредставниця голови ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з урегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі Хайді Грау.
"Наразі оголошено перерву, продовження зустрічі на рівні політичних радників - у п'ятницю, 22 січня", - зазначили в ОП.
Нагадаємо, що представник РФ в ООН обмовився та визнав політичний конфлікт між Росією та Україною на Донбасі
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