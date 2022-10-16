Глава МЗС Німеччини назвала зброю, яка для України є важливішою за танки
"Цього тижня ми бачили, наскільки важлива ППО. На щастя, половину ракетних ударів по Києву вдалося перехопити — в тому числі завдяки нашим постачанням зброї", - наголосила міністерка в інтерв'ю телеканалу phoenix.
Вона також зазначила, що постачання танків Україні зараз другорядне питання.
"Щодо згаданих вами танків, які гостро необхідні Україні, вони вже постачаються іншими країнами в рамках "кругових обмінів". Крім того, завдяки просуванню на схід українські війська змогли захопити велику кількість російських танків. Тому питання танків зараз стоїть не так гостро, як питання протиповітряної оборони", – додала Бербок.
Українська армія потребує танків для продовження успішного контрнаступу, але західні союзники, як і раніше, зволікають з їх наданням. Одним із головних постачальників могла б стати Німеччина, яка виробляє танки Leopard, але канцлер ФРН Олаф Шольц неодноразово відмовляв Києву у цьому запиті. Колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник запропонував політикові створити «європейський танковий альянс» разом з іншими партнерами.
Раніше повідомлялось, що комплекс ППО IRIS-T вже працює в Україні.
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