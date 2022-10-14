RSS
НОВИНИ

Комплекс ППО IRIS-T вже працює в Україні - ЗСУ

Німецька ППО – перспективна, оскільки добре працює у "тандемі" з іншими комплексами, зазначив Юрій Ігнат.
Комплекс ППО IRIS-T вже працює в Україні - ЗСУ Фото: з вільного доступу

Німецький комплекс протиповітряної оборони IRIS-T працює в Україні на південному напрямку. Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі всеукраїнського телемарафону новин у п'ятницю, 14 жовтня, з посиланням на pravda.com.ua.

З його слів, світ відреагував і на масований ракетний удар, і на безпрецедентну роботу української протиповітряної оборони.

Він нагадав, що ЗСУ мають тепер у своєму арсеналі модифікацію комплексу IRIS-T, яку поки що не має жодна інша армія світу, зокрема німецька.

"Ця система вже працює у Збройних Силах десь там на південному напрямку", - зазначив військовий.

Німеччина має бути зацікавлена ​​у збільшенні виробництва таких систем та ракет до них, вважає Ігнат.

"IRIS-T - хороша система. Вона хоч і не далекобійна, але дуже перспективна, і може працювати в одному інформаційному полі з іншими такими системами - як NASAMS або Patriot", - пояснив речник ЗСУ.

 Також він додав, що NASAMS - це перевірений комплекс, який має авторитет у світі, він стоїть на озброєнні в 12 країнах.

"З цим комплексом, можливо, буде легше щодо його постачання в Україну, тому що вони є, ракети до них є у достатній кількості у США", - висловив свою думку Ігнат.

IRIS-T SLM – наземний ЗРК Diehl Defence на шасі з модифікованими керованими ракетами малої дальності IRIS-T з інфрачервоною головкою самонаведення, оснащений потужним двигуном.

 Дальність стрільби з вертикальної пускової установки – до 40 км, влучання – 20 км.

Раніше повідомлялось, що США направлять до України боєприпаси та бронемашини Humvee.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 10 2022 20:34
ТЕГИ: ЗСУ, ППО
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
путін опанував мистецтво жорстокості. Але це не допоможе йому виграти війну – генерал Мік Раян

путін опанував мистецтво жорстокості. Але це не допоможе йому виграти війну – генерал Мік Раян

Сезон полювання на дрони відкрито. Та топ-5 мобільних застосунків від українських волонтерів, що рятують життя під час війни

Сезон полювання на дрони відкрито. Та топ-5 мобільних застосунків від українських волонтерів, що рятують життя під час війни

Якщо путін застосує ядерну зброю в Україні, Вашингтон повинен відповісти військовою силою – ексміністр оборони США

Якщо путін застосує ядерну зброю в Україні, Вашингтон повинен відповісти військовою силою – ексміністр оборони США

До Дня захисника України. 10 цікавих фактів про тих, хто береже душу українського народу

До Дня захисника України. 10 цікавих фактів про тих, хто береже душу українського народу

Справжня мета ракетної відплати путіна: "Щоб усі боялись щоб не насміхались". Кремлівські пропагандони у черговому огляді Джулії Девіс

Справжня мета ракетної відплати путіна: "Щоб усі боялись щоб не насміхались". Кремлівські пропагандони у черговому огляді Джулії Девіс

Що подивитися: три українські фільми вийшли в прокат з початку війни. В усіх зіграли українські воїни

Що подивитися: три українські фільми вийшли в прокат з початку війни. В усіх зіграли українські воїни

росія погрожує ядерною зброєю для контролю над Заходом. А стримати її можуть військові удари по російський прикордонній території – експосадовець НАТО Едвард Хантер Крісті

росія погрожує ядерною зброєю для контролю над Заходом. А стримати її можуть військові удари по російський прикордонній території – експосадовець НАТО Едвард Хантер Крісті

Енергетики та споживачі справляються із наслідками обстрілів. Рецепт подолання проблем для тих, кому важко впоратися

Енергетики та споживачі справляються із наслідками обстрілів. Рецепт подолання проблем для тих, кому важко впоратися

путін схибив на стратегічному рівні. Ця помилка переслідуватиме його і росіян завжди – Мік Раян

путін схибив на стратегічному рівні. Ця помилка переслідуватиме його і росіян завжди – Мік Раян

Ймовірний заколот у росії - наслідок слабкості путіна. Але усунення путіна від влади для виживання росії недостатня умова – Лоуренс Фрідман

Ймовірний заколот у росії - наслідок слабкості путіна. Але усунення путіна від влади для виживання росії недостатня умова – Лоуренс Фрідман

Ілон Маск – мости та вівці. Неочевидні причини, що спонукали мільярдера клеїти з себе проросійського дурня

Ілон Маск – мости та вівці. Неочевидні причини, що спонукали мільярдера клеїти з себе проросійського дурня

"Україна переможе". Шеф естонської розвідки Мікк Марран ділиться міркуваннями про війну путіна

"Україна переможе". Шеф естонської розвідки Мікк Марран ділиться міркуваннями про війну путіна

Тривала агонія класичної дипломатії. Українські уроки реалізму для світових прихильників співпраці з росією – Ніколя Тензер

Тривала агонія класичної дипломатії. Українські уроки реалізму для світових прихильників співпраці з росією – Ніколя Тензер

Картини, скифське золото, мармуровий унітаз… Де зберігає росія награбоване з музеїв України та як нам його повернути

Картини, скифське золото, мармуровий унітаз… Де зберігає росія награбоване з музеїв України та як нам його повернути

Премія політично-нейтральної доцільності. Присудження премій миру представникам воюючих країн для Нобелівського комітету звичайне явище

Премія політично-нейтральної доцільності. Присудження премій миру представникам воюючих країн для Нобелівського комітету звичайне явище

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.