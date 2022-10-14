Комплекс ППО IRIS-T вже працює в Україні - ЗСУ
Німецький комплекс протиповітряної оборони IRIS-T працює в Україні на південному напрямку. Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі всеукраїнського телемарафону новин у п'ятницю, 14 жовтня, з посиланням на pravda.com.ua.
З його слів, світ відреагував і на масований ракетний удар, і на безпрецедентну роботу української протиповітряної оборони.
Він нагадав, що ЗСУ мають тепер у своєму арсеналі модифікацію комплексу IRIS-T, яку поки що не має жодна інша армія світу, зокрема німецька.
"Ця система вже працює у Збройних Силах десь там на південному напрямку", - зазначив військовий.
Німеччина має бути зацікавлена у збільшенні виробництва таких систем та ракет до них, вважає Ігнат.
"IRIS-T - хороша система. Вона хоч і не далекобійна, але дуже перспективна, і може працювати в одному інформаційному полі з іншими такими системами - як NASAMS або Patriot", - пояснив речник ЗСУ.
Також він додав, що NASAMS - це перевірений комплекс, який має авторитет у світі, він стоїть на озброєнні в 12 країнах.
"З цим комплексом, можливо, буде легше щодо його постачання в Україну, тому що вони є, ракети до них є у достатній кількості у США", - висловив свою думку Ігнат.
IRIS-T SLM – наземний ЗРК Diehl Defence на шасі з модифікованими керованими ракетами малої дальності IRIS-T з інфрачервоною головкою самонаведення, оснащений потужним двигуном.
Дальність стрільби з вертикальної пускової установки – до 40 км, влучання – 20 км.
Раніше повідомлялось, що США направлять до України боєприпаси та бронемашини Humvee.
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