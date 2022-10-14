Комплекс ППО IRIS-T вже працює в Україні - ЗСУ

Німецька ППО – перспективна, оскільки добре працює у "тандемі" з іншими комплексами, зазначив Юрій Ігнат.

Німецький комплекс протиповітряної оборони IRIS-T працює в Україні на південному напрямку. Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі всеукраїнського телемарафону новин у п'ятницю, 14 жовтня, з посиланням на pravda.com.ua.

З його слів, світ відреагував і на масований ракетний удар, і на безпрецедентну роботу української протиповітряної оборони.

Він нагадав, що ЗСУ мають тепер у своєму арсеналі модифікацію комплексу IRIS-T, яку поки що не має жодна інша армія світу, зокрема німецька.

"Ця система вже працює у Збройних Силах десь там на південному напрямку", - зазначив військовий.

Німеччина має бути зацікавлена ​​у збільшенні виробництва таких систем та ракет до них, вважає Ігнат.

"IRIS-T - хороша система. Вона хоч і не далекобійна, але дуже перспективна, і може працювати в одному інформаційному полі з іншими такими системами - як NASAMS або Patriot", - пояснив речник ЗСУ.

Також він додав, що NASAMS - це перевірений комплекс, який має авторитет у світі, він стоїть на озброєнні в 12 країнах.

"З цим комплексом, можливо, буде легше щодо його постачання в Україну, тому що вони є, ракети до них є у достатній кількості у США", - висловив свою думку Ігнат.

IRIS-T SLM – наземний ЗРК Diehl Defence на шасі з модифікованими керованими ракетами малої дальності IRIS-T з інфрачервоною головкою самонаведення, оснащений потужним двигуном.

Дальність стрільби з вертикальної пускової установки – до 40 км, влучання – 20 км.

Раніше повідомлялось, що США направлять до України боєприпаси та бронемашини Humvee.