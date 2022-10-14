США направлять до України боєприпаси та бронемашини Humvee
Про це пише Reuters.
За словами американських чиновників, цей пакет допомоги буде першим з моменту масованих обстрілів росії по території України. Водночас вони зауважили, що час оголошення, зміст та вартість пакета можуть змінюватись до останньої хвилини.
Один з чиновників відзначив, що попри те, що пакет не включатиме засоби для відбиття масованих ракетних ударів, однак він був розроблений з метою посилення здатності України дати відсіч росії у контрнаступі.
Боєприпаси й техніка будуть відправлені з використанням президентського рішення про скорочення озброєнь (PDA). Це дозволить доставити усе до України вже найближчими днями після оголошення.
Зазначається, що "право на скорочення озброєння" позволяє президенту США Джо Байдену приймати рішення без схвалення Конгресу.
Раніше повідомлялось, що Україна отримає від Нідерландів зенітні ракети на €15 млн.
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