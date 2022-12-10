Україна отримає від Нідерландів зенітні ракети на €15 млн

Це посилить захист українського неба

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен оголосила, що Нідерланди передадуть Україні зенітні ракети на загальну суму 15 мільйонів євро для посилення захисту українського неба.

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"Нідерланди передають Україні зенітні ракети на 15 мільйонів євро. Про це заявила міністерка оборони Оллонгрен на зустрічі НАТО у Брюсселі”, - йдеться у повідомленні.

За словами Оллонгрен, це постачання є відповіддю на “підлі напади на міста України”.

"Ми бачимо, що протиповітряна оборона вкрай важлива, тому Нідерланди роблять додатковий внесок у протиповітряну оборону", - сказала Оллонгрен.

Вона також підкреслила, що "єдиний результат, якого путін досягає своїми атаками, - це те, що ми доставимо більше (озброєнь – ред.)".