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Україна отримає від Нідерландів зенітні ракети на €15 млн
Фото з вільного доступу
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен оголосила, що Нідерланди передадуть Україні зенітні ракети на загальну суму 15 мільйонів євро для посилення захисту українського неба.
Про це пише nieuws.
"Нідерланди передають Україні зенітні ракети на 15 мільйонів євро. Про це заявила міністерка оборони Оллонгрен на зустрічі НАТО у Брюсселі”, - йдеться у повідомленні.
За словами Оллонгрен, це постачання є відповіддю на “підлі напади на міста України”.
"Ми бачимо, що протиповітряна оборона вкрай важлива, тому Нідерланди роблять додатковий внесок у протиповітряну оборону", - сказала Оллонгрен.
Вона також підкреслила, що "єдиний результат, якого путін досягає своїми атаками, - це те, що ми доставимо більше (озброєнь – ред.)".
Раніше повідомлялося, що Німеччина передасть Україні самохідні артилерійські установки PzH 2000 й реактивні системи залпового вогню MARS II, а також 16 самохідних гаубиць Zuzana.
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12 10 2022 18:14 МЕДІА
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