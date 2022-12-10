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Німеччина передасть Україні САУ Zuzana

Німеччина надасть Україні 16 самохідних гаубиць Zuzana. Це відбуватиметься у співпраці з Данією та Норвегією.
Німеччина передасть Україні САУ Zuzana Фото: Zuzana-2, Ярослав Надь у Twitter

Про це йдеться на урядовому сайті Німеччини.

Також стало відомо, що Німеччина має намір передати 130 систем опалення та 36 медичних транспортерів.

Окремо до цього Німеччина поставить в Україну 100 000 аптечок та 405 000 сухпайків.

З міркувань безпеки федеральний уряд не надає детальної інформації про способи та дати постачання допомоги.

Нагадаємо, САУ Zuzana 2 - це самохідна гаубиця калібру 155 мм. 2018 року армія Словаччини закупила 25 артустановок. Вони були передані до армії у липні 2021 року, щоб замінити попереднє покоління.

Артустановка завдяки стволу завдовжки 52 калібру здатна вести стрілянину на максимальну дистанцію до 41 кілометра. Башта здатна розвертатися на 360 градусів, а завдяки автомату заряджання кількість членів екіпажу зменшена з чотирьох до трьох.

Раніше повідомлялось, що  Федеральний уряд Німеччини підготував черговий пакет допомоги дляукраїнських військовослужбовців у розмірі 11 мільйонів євро, який допоможе підготуватися їм до зими, яка наближається.

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12 10 2022 08:15
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