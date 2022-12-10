Німеччина передасть Україні САУ Zuzana
Про це йдеться на урядовому сайті Німеччини.
Також стало відомо, що Німеччина має намір передати 130 систем опалення та 36 медичних транспортерів.
Окремо до цього Німеччина поставить в Україну 100 000 аптечок та 405 000 сухпайків.
З міркувань безпеки федеральний уряд не надає детальної інформації про способи та дати постачання допомоги.
Нагадаємо, САУ Zuzana 2 - це самохідна гаубиця калібру 155 мм. 2018 року армія Словаччини закупила 25 артустановок. Вони були передані до армії у липні 2021 року, щоб замінити попереднє покоління.
Артустановка завдяки стволу завдовжки 52 калібру здатна вести стрілянину на максимальну дистанцію до 41 кілометра. Башта здатна розвертатися на 360 градусів, а завдяки автомату заряджання кількість членів екіпажу зменшена з чотирьох до трьох.
Раніше повідомлялось, що Федеральний уряд Німеччини підготував черговий пакет допомоги дляукраїнських військовослужбовців у розмірі 11 мільйонів євро, який допоможе підготуватися їм до зими, яка наближається.
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