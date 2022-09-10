CУСПІЛЬСТВО НОВИНИФедеральний уряд Німеччини підготував черговий пакет допомоги для українських військовослужбовців у розмірі 11 мільйонів євро, який допоможе підготуватися їм до зими, яка наближається.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зимову військову форму Україні передасть Німеччина в новому пакеті на 11 млн євро – ЗМІ
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Spiegel.
Зазначається, що до пакету допомоги входять 100 тисяч одиниць бушлатів та іншого зимового одягу, 100 наметів із опаленням, сотні мобільних електрогенераторів та комплексні сухпайки.
Ще наприкінці літа міністр оборони Олексій Резніков звернувся до генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга з проханням терміново надати зимове спорядження для потреб Збройних Сил України, зокрема зимову форму для 200 тисяч солдатів.
Після цього стало відомо, що із зимовою військовою формою Україні допоможуть Данія, Литва та низка інших членів Альянсу. За попередніми даними штаб-квартири НАТО, наразі можна покрити близько 50% визначених Україною потреб.
Як повідомлялося, уряд Німеччини протягом останнього тижня передав Україні дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2 в межах пакету військової допомоги для протистояння агресії Росії.
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09 10 2022 16:53 МЕДІА
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