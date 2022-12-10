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Німеччина передасть Україні Panzerhaubitze 2000 та РСЗВ MARS II

Ольга
Матарикіна
Українські військові отримають цю техніку упродовж наступних кілька тижнів
Німеччина передасть Україні Panzerhaubitze 2000 та РСЗВ MARS II Фото з вільного доступу
Міністерство оборони Німеччини заявило, що найближчими тижнями Україні будуть передані ще самохідні артилерійські установки PzH 2000 й реактивні системи залпового вогню MARS II.
 
Про це повідомило відомство у Тwitter.
 
"Ми координуємо нашу постійну підтримку. У наступні кілька тижнів більше PzH 2000 й MARS II будуть передані Україні", - заявили в Міноборони Німеччини.
 
У відомстві додали, що зустріч в форматі "Рамштайн" проходить в особливий час: російські ракетні атаки та мобілізація в рф, організовані москвою фіктивні «референдуми» та український контрнаступ.
 
Нагадаємо, 12-13 жовтня 2022 року у Брюсселі проходить засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони, а також зустріч Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн-6) під егідою США.
 
Раніше повідомлялося, що Німеччина передасть Україні САУ Zuzana.
 
 
 
 
 
 
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12 10 2022 17:08
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