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Німеччина передасть Україні Panzerhaubitze 2000 та РСЗВ MARS II
Фото з вільного доступу
Міністерство оборони Німеччини заявило, що найближчими тижнями Україні будуть передані ще самохідні артилерійські установки PzH 2000 й реактивні системи залпового вогню MARS II.
Про це повідомило відомство у Тwitter.
"Ми координуємо нашу постійну підтримку. У наступні кілька тижнів більше PzH 2000 й MARS II будуть передані Україні", - заявили в Міноборони Німеччини.
У відомстві додали, що зустріч в форматі "Рамштайн" проходить в особливий час: російські ракетні атаки та мобілізація в рф, організовані москвою фіктивні «референдуми» та український контрнаступ.
Нагадаємо, 12-13 жовтня 2022 року у Брюсселі проходить засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони, а також зустріч Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн-6) під егідою США.
Раніше повідомлялося, що Німеччина передасть Україні САУ Zuzana.
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12 10 2022 17:08 МЕДІА
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