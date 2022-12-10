Німеччина передасть Україні Panzerhaubitze 2000 та РСЗВ MARS II

Українські військові отримають цю техніку упродовж наступних кілька тижнів

Міністерство оборони Німеччини заявило, що найближчими тижнями Україні будуть передані ще самохідні артилерійські установки PzH 2000 й реактивні системи залпового вогню MARS II.

Про це повідомило відомство у Тwitter.

"Ми координуємо нашу постійну підтримку. У наступні кілька тижнів більше PzH 2000 й MARS II будуть передані Україні", - заявили в Міноборони Німеччини.

У відомстві додали, що зустріч в форматі "Рамштайн" проходить в особливий час: російські ракетні атаки та мобілізація в рф, організовані москвою фіктивні «референдуми» та український контрнаступ.

Нагадаємо, 12-13 жовтня 2022 року у Брюсселі проходить засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони, а також зустріч Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн-6) під егідою США.