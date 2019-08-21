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Глава МЗС Німеччини про війну на Донбасі: Потрібен прямий та відкритий діалог

У Москві Маас має зустрітися з головою російського МЗС Сергієм Лавровим
Міністр закордонних справ Німеччини Гейко Маас має "принципово різні позиції з Росією щодо багатьох питань", але виступає за діалог.
Глава МЗС Німеччини про війну на Донбасі: Потрібен прямий та відкритий діалог Фото: CLEMENS BILAN / EPA / ТАСС

Таку заяву він зробив 21 серпня у Берліні перед від’їздом до Москви, інформує "Радіо Свобода".

Голова МЗС Німеччини закликав Москву відігравати конструктивну роль у відновленні мирних переговорів в Україні, де протягом п’яти років триває російська агресія.

"Ми сподіваємося на світло в кінці тунелю, коли йдеться про питання припинення вогню, відведення сил та імплементацію Мінських угод. Зараз всі сторони повинні продемонструвати готовність для діалогу та дій, інакше люди й надалі будуть гинути в цьому конфлікті", – заявив Маас, говорячи про режим тиші на Донбасі.

"Нам потрібен прямий та відкритий діалог", – вважає він.

Нагадаємо, що Президент Франції Емманюель Макрон, який 19 серпня приймав у своїй літній резиденції президента Росії Володимира Путіна, заявив, що сподівається домовитися з Путіним про саміт у "нормандському форматі" вже найближчими тижнями.

Останній саміт "нормандської четвірки" відбувся в Берліні 19 жовтня 2016 року.
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