Глава МЗС Німеччини про війну на Донбасі: Потрібен прямий та відкритий діалог
Таку заяву він зробив 21 серпня у Берліні перед від’їздом до Москви, інформує "Радіо Свобода".
Голова МЗС Німеччини закликав Москву відігравати конструктивну роль у відновленні мирних переговорів в Україні, де протягом п’яти років триває російська агресія.
"Ми сподіваємося на світло в кінці тунелю, коли йдеться про питання припинення вогню, відведення сил та імплементацію Мінських угод. Зараз всі сторони повинні продемонструвати готовність для діалогу та дій, інакше люди й надалі будуть гинути в цьому конфлікті", – заявив Маас, говорячи про режим тиші на Донбасі.
"Нам потрібен прямий та відкритий діалог", – вважає він.
Нагадаємо, що Президент Франції Емманюель Макрон, який 19 серпня приймав у своїй літній резиденції президента Росії Володимира Путіна, заявив, що сподівається домовитися з Путіним про саміт у "нормандському форматі" вже найближчими тижнями.
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