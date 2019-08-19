Зустріч "нормандської четвірки" може відбутися у найближчі тижні, - президент Франції

Французький лідер також вказав на "реальну можливість" для встановлення миру в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що саміт нормандської четвірки може відбутися у найближчі тижні.

Про це французький лідер заявив 19 серпня під час зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, повідомляє "Громадське".

Виступаючи після привітання Путіна в літній резиденції на півдні Франції, Макрон висловив сподівання, що під час переговорів зі своїм російським колегою вдасться досягти домовленості про проведення саміту в нормандському форматі для врегулювання ситуації на Донбасі.

Французький лідер також вказав на "реальну можливість" для встановлення миру в Україні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вранці 7 липня подзвонив президенту Росії Володимиру Путіну через загибель українських військових після оголошеного режиму перемир'я 21 липня.