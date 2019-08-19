ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Франції Емманюель Макрон заявив, що саміт нормандської четвірки може відбутися у найближчі тижні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зустріч "нормандської четвірки" може відбутися у найближчі тижні, - президент Франції
Французький лідер також вказав на "реальну можливість" для встановлення миру в Україні
Еммануель Макрон. Фото: Reuters
Про це французький лідер заявив 19 серпня під час зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, повідомляє "Громадське".
Виступаючи після привітання Путіна в літній резиденції на півдні Франції, Макрон висловив сподівання, що під час переговорів зі своїм російським колегою вдасться досягти домовленості про проведення саміту в нормандському форматі для врегулювання ситуації на Донбасі.
Французький лідер також вказав на "реальну можливість" для встановлення миру в Україні.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вранці 7 липня подзвонив президенту Росії Володимиру Путіну через загибель українських військових після оголошеного режиму перемир'я 21 липня.
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