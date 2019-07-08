Зеленський зателефонував Путіну з приводу загибелі чотирьох українських військових на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним після загибелі чотирьох українських військових на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський вранці 7 липня подзвонив президенту Росії Володимиру Путіну через загибель українських військових після оголошеного режиму перемир'я 21 липня.

"Зранку я розмовляв з Путіним. Терміново йому подзвонив і сказав, що це нас не наближує до миру. Я сказав, що прошу вас вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивство наших людей", — сказав Зеленський, йдеться в "Громадське".

Друге питання, за словами Зеленського, це розмінування територій і «нам треба скоротити терміни будівництва мосту в Станиці Луганській». Також президенти обговорили звільнення полонених.

"У нас довга була розмова", — додав глава держави.

Зеленський також повідомив, що у зв'язку із загостренням на Донбасі матиме розмову з президентом Франції.

"Нам треба терміново зустрітися з лідерами Нормандської четвірки, подивитися один одному в очі і припинити війну", — зазначив Зеленський.

Що сказав Путін, Зеленський не сказав.

Нагадаємо, 6 серпня у зоні бойових дій на Донбасі бойовики 9 разів порушили режим перемир’я протягом доби.

Четверо українських військових загинули, один дістав поранення.

