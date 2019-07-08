ООС: Бойовики дев'ять разів порушили режим перемир’я, четверо бійців загинули

У зоні бойових дій на Донбасі бойовики 9 разів порушили режим перемир’я протягом доби шостого серпня

Четверо українських військових загинули, один дістав поранення.

"6 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці дев'ять разів порушили режим припинення вогню. З них 1 раз із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках із озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", — ідеться в заяві штабу у Facebook.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил:

поблизу Богданівки з озброєння БМП, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

двічі поряд з Павлополем з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

двічі поблизу Водяного – зі стрілецької зброї;

поблизу Лебединського зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції наших захисників були обстріляні 3 рази:

двічі неподалік Травневого – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

у районі населеного пункту Південне із забороненої Мінськими угодами зброї – міномету калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовці загинули та один отримав поранення.

Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Нагадаємо, від початку доби і до полудня 6 серпня, бойовики на Донбасі здійснили два провокаційних обстріли українських позицій, внаслідок чого вбито четверо військовослужбовців Збройних сил України.

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