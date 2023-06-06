Глава МЗС Німеччини звинувачує москву в екологічній катастрофі

Вона зазначила, що Каховську ГЕС росіяни використовували як зброю.

Відповідальність за підрив Каховської гідроелектростанції несе лише росія, оскільки вона розпочала злочинну війну проти України.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Bild.

"Є лише один відповідальний за цю техногенну та екологічну катастрофу - злочинна та загарбницька війна росії в Україні", - наголосила глава МЗС.

Вона зазначила, що Каховську ГЕС росіяни використовували як зброю. Вони наразили на величезну небезпеку життя людей у Херсонській області.

За словами Бербок, зараз німецька влада з'ясовує точну картину подій у координації з Україною, країнами "Великої сімки" та Міжнародним агентством з атомної енергії.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що підрив Каховської ГЕС відповідає стратегії російського диктатора путіна щодо нападу на цивільні об'єкти.