Прорив Каховської ГЕС в руслі агресії путіна – Шольц

Руйнація ГЕС "відповідає тому, як путін веде війну".

У вівторок, 6 червня, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що підрив Каховської ГЕС відповідає стратегії російського диктатора путіна щодо нападу на цивільні об'єкти.

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, підрив ГЕС — це "новий вимір" війни рф проти України.

"Йдеться про щось, що має новий вимір, але вписується в те, як путін веде цю війну", — сказав Шольц.

Він додав, що влада Німеччини спостерігає за ситуацією «з увагою та занепокоєнням.

"Це те, що узгоджується з багатьма злочинами, які, як ми бачили, скоєними російськими солдатами в Україні, і є частиною військових дій, під час яких були атаковані цивільні об'єкти – міста, села, лікарні, школи", - сказав Шольц.

Окупанти о 2:50 6 червня здійснили внутрішній підрив конструкцій Каховської ГЕС. За словами місцевих жителів, вибух був лише один, але після нього конструкції почали руйнуватися одна за одною.

У зоні підтоплення близько 80 населених пунктів. В "Укргідроенерго" наголосили, що Каховська гідроелектростанція, яку підірвали росіяни, повністю зруйнована та не підлягає відновленню. Херсонська ОВА оголосила про термінову евакуацію.