Клімкін прокоментував зустріч Бойка і Медведчука в Москві

Міністр закордонних справ Павло Клімкін хоче знати, чи обговорювали кандидат в президенти Юрій Бойко і кум президента РФ Віктор Медведчук у Москві питання звільнення українських політв'язнів і військовополонених.

"Головне - я це говорю не тільки як міністр закордонних справ, а й як український громадянин - я б дуже хотів почути від тих, хто їздив в Москву, як вони обговорювали там питання звільнення наших заручників, політичних ув'язнених і військовополонених, чого вони досягли", - сказав Клімкін на прес-конференції в понеділок у Києві, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Як вони обговорювали окуповані території і Донбасу, і Криму. Якщо це не обговорювалося, чи були найголовнішими питаннями на порядку денному, то у мене питання навіть не з політичної точки зору: що це було?", - відзначає глава МЗС.

На думку Клімкіна, відвідування столиці Російської Федерації кандидатом в президенти є демонстрацією позиції.

"Я б не вживав слово" візит "до цієї поїздки, це явно занадто високий стиль. Що стосується пана Медведчука, то ніщо в його контактах з Росією не є для нас сюрпризом. Що стосується відвідин Москви кандидатом в президенти України паном Бойко, то це , звичайно, дуже чітке висловлювання позиції, навіть демонстрація позиції ", - сказав дипломат.

Міністр зазначив, що переговори необхідно вести тільки з президентом РФ.

"Як ми знаємо, в Москві коштує і необхідно розмовляти з однією людиною - з президентом Росії, який фактично визначає весь порядок денний", - уточнив він.