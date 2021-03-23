Глава МЗС РФ звинуватив ЄС у "знищенні відносин" з Росією
Як повідомляє російське інформагентство ТАСС, про це Лавров заявив на спільній пресконференції з главою МЗС Китаю Ваном Ї, повідомляє "Європейська правда".
"З Євросоюзом як організацією відносин немає. Вся інфраструктура цих відносин знищена односторонніми рішеннями Брюсселя… Якщо Європа розірвала ці відносини, просто зруйнувавши всі механізми, що створювалися роками, і у нас залишилися партнерами лише окремі європейські країни, які хочуть керуватися своїми національними інтересами, то це, мабуть, об’єктивно призводить до того, що наші стосунки з Китаєм розвиваються швидше, ніж те, що залишилося від відносин з європейськими країнами", - сказав Лавров.
За його словами, Росія буде готова знову збільшувати взаємодію з блоком і шукати баланс інтересів, коли Брюссель "вважатиме за доцільне усунути цю аномалію у контактах зі своїм найбільшим сусідом".
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