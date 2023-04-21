Глава МЗС Тайваню попереджає про можливий конфлікт з Китаєм у 2027 році

Пекін вважає острів своєю територією і не виключає можливості його захоплення силою.

Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву заявив, що готується до можливості конфлікту з Китаєм у 2027 році.

Про це повідомляє The Guardian.

"Ми дуже серйозно ставимося до китайської військової загрози... Я думаю, що 2027 рік - це рік, до якого нам потрібно поставитися серйозно", - сказав Ву.

Американська розвідка вважає, що лідер Китаю Сі Цзіньпін наказав військовим країни бути готовими до 2027 року захопити Тайвань. Китай розглядає острів, як провінцію-відступника, яка повинна бути возз'єднана з материком. Відколи Сі прийшов до влади у 2012 році, він підкреслює, що тайванське питання «не може передаватися з покоління в покоління».

Інші американські офіційні особи вважають, що конфлікт може статися раніше. У січні колишній заступник глави Індо-Тихоокеанського командування США генерал Майк Мініхан сказав, що його «інтуїція» підказує очікувати конфлікту в 2025 році.

У вівторок,18 квітня, голова Індо-Тихоокеанського командування Збройних сил США адмірал Джон Аквіліно, заявив на засіданні комітету з питань збройних сил у Конгресі, що всі можуть лише висловлювати здогадки, коли йдеться про прогнозування термінів конфлікту.

"Військовий потенціал є необхідною, але недостатньою умовою для того, щоб Китай розпочав напад. Військова готовність не означає, що Китай зробить цей крок", - вважає аналітик Центру Стімсона Юн Сун.

Сун зазначила, що китайська влада ніколи публічно не ставила собі за мету 2027 рік.

"Я не думаю, що Сі планує вторгнення на Тайвань у 2027 році, якщо тільки Тайвань не проголосить незалежність до того часу", - додала вона.

Однак коментарі Ву вказують на те, наскільки Тайвань намагається посилити підтримку Заходу на тлі можливого вторгнення.

В інтерв’ю британській радіостанції LBC Глава МЗС острова підкреслив ризики для Великої Британії, пов'язані з конфліктом, заявивши, що хоча Лондон розглядає Китай як економічну можливість у довгостроковій перспективі, напад Пекіна на Тайвань вплине на Британію "дуже серйозно".

"Тому ми повинні шукати всеосяжний шлях до об'єднання Великої Британії, Тайваню та інших країн", - сказав міністр.

Зокрема, Ву підкреслив, наскільки весь світ залежить від напівпровідників, вироблених на Тайвані, де виготовляється понад 90% найсучасніших комп'ютерних чіпів.

"Якщо виникнуть якісь перебої в ланцюжку поставок або на судноплавних шляхах, я думаю, це матиме серйозний вплив на решту світу", - сказав Ву.

Нагадаємо, збройні сили Китаю планують провести п’ять військових навчань у різних регіонах на тлі напруженості з Тайванем і США.