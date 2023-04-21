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ПОЛІТИКА

Китай планує провести інтенсивні військові навчання на тлі напруженості в США – ЗМІ

21 квітня 2023, 12:05
Китай планує провести інтенсивні військові навчання на тлі напруженості в США – ЗМІ
Китайська DF-17, фото: Xinua/EPA
Зазначається, що останніми днями Китай активізував військову та аерокосмічну діяльність біля свого узбережжя.

Збройні сили Китаю планують провести п’ять військових навчань у різних регіонах на тлі напруженості з Тайванем і США.

Про це повідомляє  Bloomberg.

"Управління морської безпеки Китаю в четвер, одне з оголошених військових навчань буде проходити протягом трьох днів у водах біля портового міста Циндао, де розташована велика військово-морська база Народно-визвольної армії. У вівторок з 9 ранку до полудня в цьому ж районі велися невизначені "великі воєнні дії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що останніми днями Китай активізував військову та аерокосмічну діяльність біля свого узбережжя. У неділю Пекін також оголосив закритою територію на північ від Тайваню через ризик падіння уламків від запуску метеорологічного супутника.

"Напруженість навколо Тайваню, який Пекін вважає частиною Китаю, особливо загострилася після зустрічі президента Цай Інвень зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті в Каліфорнії на початку цього місяця, що спонукало китайську армію до проведення навчань у цьому районі", - додали в повідомленні.

Також відомо, що в серпні Китай обмежив польоти та судноплавство навколо Тайваню, оскільки він проводив військові навчання на знак протесту проти візиту тодішнього спікера Палати представників Ненсі Пелосі.

Раніше повідомлялось, що глава Мінфіну США закликає до "конструктивних і чесних" економічних зв'язків США з Китаєм.

СШАКитайТайваньвійськові навчання

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