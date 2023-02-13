Глава МЗС Угорщини прилетів до лукашенка поговорити про "мир"

За його словами, потрібно рятувати людські життя і це можна зробити лише разом зі світом.

За словами міністра, Угорщина очікує, що всі члени міжнародної спільноти діятимуть для забезпечення негайного миру та уникнення кроків, які можуть продовжити чи ескалацію війни.

Про це Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто написав у своєму Facebook.

Водночас він очікує критики свого візиту до білорусі, оскільки це перший за дуже тривалий період візит європейського посадовця такого рівня до Мінська.

"Цю мирну позицію я теж представлятиму на переговорах у Мінську. Очевидно, що багато хто нападе на мене через візит, але наша позиція зрозуміла: канали зв'язку треба тримати відкритими. Якби ми не поводилися так, я теж сьогодні не зміг би донести послання заклику до миру", — зазначив він.

Нагадаємо, що Угорщина планує накласти вето на санкції проти росії щодо атомної енергії. Україна закликала 27 країн ЄС включити російську державну атомну енергетичну компанію "Росатом" у санкції, але Угорщина заблокувала це.

За словами прем’єр-міністра Угорщини, на санкції потрібно накласти вето. При цьому він уточнив, що Угорщина не дозволить реалізувати план включення атомної енергетики до санкцій.