Глава МЗС Угорщини знову розкритикував санкції ЄС проти рф

Керівник угорського МЗС фактично підтримав тези кремля про "заморожування" конфлікту, знову повторивши позицію уряду про те, що "війна має закінчитися зараз".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто вкотре критично висловився про санкційну політику Європейського Союзу щодо рф через її повномасштабну військову агресію проти України.

Про це повідомляє Telex.

Під час свого виступу на самому фестивалі "Транзит", що проходив у суботу в Тихані, чиновник прочитав лекцію на тему "Між Сходом та Заходом - простір для маневру у зовнішній політиці Угорщини", після чого різко висловився про санкції щодо росії, назвавши їх неефективними.

За словами Сіярто, Європа пішла шляхом "глобалізації війни" замість її "локалізації". Він вважає, що "деякі європейські політики перебувають у військовому психозі".

Глава МЗС Угорщини також повторив версію уряду про те, що Будапешт знає, хто агресор (хоча він не назвав ні росіян, ні російського диктатора путіна у своєму виступі), але "у цій війні ніхто не воює за нас, а кожен воює за себе".

Сійярто також заявив про те, що США "підштовхнули Європу до суперництва" про те, хто і в якому обсязі допомагатиме Україні. На його думку, цим "ми буквально знищуємо Європу".

Керівник угорського МЗС фактично підтримав тези кремля про "заморожування" конфлікту, знову повторивши позицію уряду про те, що "війна має закінчитися зараз".

"Політика санкцій провалилася... У всьому світі з політики європейських санкцій сміються", - сказав Сіярто.

Нещодавно угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан вкотре поділився своїми міркуваннями про повномасштабну війну росії проти України, заявивши, що покласти їй край можуть не "мирні плани", а лише "перемир’я".