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ПОЛІТИКА

Покласти край війні в Україні можуть не "мирні плани", а лише "перемир’я" – Орбан

25 серпня 2023, 21:43
Покласти край війні в Україні можуть не
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Орбан згадав про "значну ціну", яку Угорщина і весь Європейський Союз платять за підтримку України.

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан у п’ятницю вкотре поділився своїми міркуваннями про повномасштабну війну росії проти України, заявивши, що покласти їй край можуть не "мирні плани", а лише "перемир’я".

Про це Орбан сказав у виступі на консервативному фестивалі Tranzit в угорському селищі Тихань, повідомляє 24.hu.

За словами прем’єра Угорщини, війну в Україні не можна зупинити, "маючи "мирний план" і чекаючи, що щось станеться – спершу має бути якнайшвидше, негайне, безумовне припинення вогню".

"Першою помилкою Європи було глобалізувати цю війну. Єдиною країною, яка сказала в день, коли спалахнула війна, що вона має бути локалізована, була наша… Стратегія Заходу полягає в тому, що українці б’ються й гинуть, а ми даємо їм гроші, інформацію та зброю", – міркує Орбан.

Він додав, що ця "стратегія" не спрацювала, тому що в України менше населення, "тому ми повинні направляти свої війська, але на це ніхто не наважиться".

Далі Орбан згадав про "значну ціну", яку Угорщина і весь Європейський Союз платять за підтримку України: "Ми вже направили 70 мільярдів євро і тепер обговорюємо, чи надіслати ще 50 мільярдів, тоді як ЄС потребує кожного цента, аби відновити свою конкурентоспроможність".

Орбанвійна в Україні

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