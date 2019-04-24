Глава МЗС України закликав мешканців окупованого Донбасу не отримувати російські паспорти
"Закликаю українських громадян на окупованих Росією територіях не приймати російські паспорти. Росія позбавила вас сьогодення, а тепер зазіхає на ваше майбутнє", - заявив Клімкін, повідомляє "Громадське".
"Рішення РФ щодо видачі російських паспортів на окупованих українських територіях - це продовження агресії і втручання у наші внутрішні справи. Це новий "паспортний" етап окупації Донбасу", - наголосив міністр.
Нагадаємо, глава РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для мешканців окупованих Росією територій Донецької і Луганської областей.
Раніше російське видання "Коммерсант" повідомило, що російська влада планує дозволити жителям підконтрольних бойовикам "ДНР" і "ЛНР" районів Донбасу в спрощеному порядку отримувати громадянство Росії.
За словами співрозмовників видання, питання вже повністю опрацьоване і для його остаточного вирішення потрібен лише відповідний указ президента РФ Володимира Путіна. Указ Путін може підписати одразу після президентських виборів в Україні.
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