Глава МЗС України закликав мешканців окупованого Донбасу не отримувати російські паспорти

"Рішення РФ щодо видачі російських паспортів на окупованих українських територіях - це продовження агресії і втручання у наші внутрішні справи"

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав мешканців самоназваних "ДНР" та "ЛНР" не отримувати російські паспорти та назвав крок Росії новим "паспортним" етапом окупації Донбасу.

"Закликаю українських громадян на окупованих Росією територіях не приймати російські паспорти. Росія позбавила вас сьогодення, а тепер зазіхає на ваше майбутнє", - заявив Клімкін, повідомляє "Громадське".

"Рішення РФ щодо видачі російських паспортів на окупованих українських територіях - це продовження агресії і втручання у наші внутрішні справи. Це новий "паспортний" етап окупації Донбасу", - наголосив міністр.

Нагадаємо, глава РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для мешканців окупованих Росією територій Донецької і Луганської областей.

Раніше російське видання "Коммерсант" повідомило, що російська влада планує дозволити жителям підконтрольних бойовикам "ДНР" і "ЛНР" районів Донбасу в спрощеному порядку отримувати громадянство Росії.

За словами співрозмовників видання, питання вже повністю опрацьоване і для його остаточного вирішення потрібен лише відповідний указ президента РФ Володимира Путіна. Указ Путін може підписати одразу після президентських виборів в Україні.