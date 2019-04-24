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Путін підписав указ про видачу російських паспортів жителям ОРДЛО

Розгляд заяв про прийняття до громадянства жителів окупованого Донбасу "здійснюється в термін, що не перевищує трьох місяців"
Президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
Путін підписав указ про видачу російських паспортів жителям ОРДЛО Фото: russianlook.com

Згідно з указом, таке право отримують особи, які постійно проживають в ОРДЛО, інформує УП з посиланням на "Інтерфакс".

Як вказано в тексті указу, таке рішення прийнято президентом РФ "з метою захисту прав і свобод людини і громадянина", на підставі "загальновизнаних принципів і норм міжнародного права", відповідно до статті 29 Федерального закону номер 62 від 31 травня 2002 року "Про громадянство РФ".

Повідомляється, що розгляд заяв про прийняття до громадянства жителів окупованого Донбасу "здійснюється в термін, що не перевищує трьох місяців" з дня подачі заяви та необхідного переліку документів.

За даними агентства, указ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін збирався підписати указ про спрощений порядок отримання російського громадянства жителями окупованих територій Донецької і Луганської областей після виборів в Україні. 

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24 04 2019 15:34
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