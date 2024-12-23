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Глава НАТО вважає несправедливою критику Зеленського на адресу Шольца – Reuters

23 грудня 2024, 10:48
Глава НАТО вважає несправедливою критику Зеленського на адресу Шольца – Reuters
https://www.president.gov.ua/
Рютте вважає підтримку України з боку Німеччини безпрецедентною і за обсягами поступається лише США.

Генеральний секретар Марк Рютте вважає невиправданою критику президента України Володимира Зеленського на адресу канцлера Німеччини Олафа Шольца. 

Про це повідомляє агенція Reuters.

"Я часто говорив Зеленському, що йому слід припинити критикувати Олафа Шольца, тому що я вважаю це несправедливим", - заявив генсек НАТО.

Він додав, що підтримка України з боку Берліна є безпрецедентною і за обсягами поступається тільки США, і за це Україна "має бути вдячна Шольцу".

Також за його словами, те, що зробив Олаф Шольц, вражає. 

"Шольц сприяв тому, що Німеччина поступається тільки США за обсягом військової підтримки України - 28 мільярдів євро, а за деякими підрахунками навіть 34 мільярди. Це величезна сума, що набагато випереджає багато інших країн, включно з великими європейськими економіками", - сказав генсек.

Щодо позиції Шольца про поставки Україні крилатих ракет Taurus, генсек НАТО сказав, що особисто він ухвалив би інше рішення та не став би накладати жодних обмежень на їхнє використання.

Раніше також стало відомо, що Польща готова збивати російські ракети за умов загрози для НАТО.

 

Марк РюттеканцлерОлаф Шольц

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