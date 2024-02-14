Глава НАТО закликає Палату представників США схвалити допомогу Україні на $60 млрд

Він нагадав, що Європа та Канада також активізують підтримку України, і їхня сукупна допомога більша, ніж американська. Але внесок США "залишається життєво важливим".

Палата представників Сполучених Штатів Америки має схвалити нову допомогу Україні на $60 млрд. В іншому випадку нерішучість може призвести до вторгнення Китаю на Тайвань.

Про це в інтерв'ю Reuters заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Я розраховую на те, що Палата представників погодиться надати підтримку Україні, тому що це не благодійність. Це інвестиції у нашу власну безпеку", - наголосив генсек.

Він нагадав, що Європа та Канада також активізують підтримку України, і їхня сукупна допомога більша, ніж американська. Але внесок США "залишається життєво важливим".

За словами Столтенберга, якщо російський диктатор владімір путін переможе в Україні, то це стане сигналом не лише для нього, а й для інших авторитарних лідерів, що можна силою отримувати бажане. Це "зробить світ небезпечнішим і Захід вразливішим".

"Сьогодні це Україна, завтра це може статися на Тайвані. Тому Пекін, Китай уважно стежать за тим, що відбувається в Україні", - додав генсек.

Нагадаємо, вчора, 13 лютого, Сенат Сполучених Штатів Америки підтримав законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на $95 млрд. Зокрема, для України у документі передбачено понад $60 млрд.

США вже кілька місяців не можуть схвалити нове фінансування допомоги нашій країні через розбіжності між республіканцями та демократами. Таким чином, виділення нових пакетів американської військової допомоги призупинено.