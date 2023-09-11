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ПОЛІТИКА

Глава ООН з прав людини критикує росію за вихід із "зернової угоди"

11 вересня 2023, 18:02
Глава ООН з прав людини критикує росію за вихід із
Фото: Укрінформ
За словами Тюрка, високий рівень недоїдання спостерігається у Сомалі та інших країнах Африки в умовах посухи.

Вихід росії із "зернової ініціативи" зробило право на харчування недосяжним для багатьох людей, зокрема на Африканському континенті.

Про це повідомляє голова ООН з прав людини Волкер Тюрк, якого цитує Reuters.

"Вихід російської федерації з Чорноморської зернової ініціативи в липні і напади на зернові об'єкти в Одесі та інших місцях знову призвели до того, що ціни в багатьох країнах, що розвиваються, підскочили до небес, що зробило право на харчування недосяжним для багатьох людей", - сказав він.

За словами Тюрка, високий рівень недоїдання спостерігається у Сомалі та інших країнах Африки в умовах посухи.

У липні цього року росія заявила про вихід із "зернової угоди" через нібито невиконання її умов. Після цього окупанти почали обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на півдні України.

У липні цього року росія заявила про вихід із "зернової угоди" через нібито невиконання її умов. Після цього окупанти почали обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на півдні України.

Видання Bild дізналося, що генсек ООН Антоніу Гутерреш направив голові МЗС росії Сергію Лаврову лист із чотирма пропозиціями в обмін на відновлення участі країни-агресора у "зерновій ініціативі". Серед них, зокрема, повернення російського держбанку до SWIFT та повернення заморожених активів рф.

війнаООНрф тероризмзернвоа ініціатива

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