Матеріали:
Теми:

Генсек ООН таємно листувався з Лавровим – Bild

08 вересня 2023, 13:52
Генсек ООН таємно листувався з Лавровим – Bild
Фото: Укрінформ
Генеральний секретар Антоніу Гутерреш написав секретного листа міністру МЗС росії Сєргєю Лаврову.

В ньому він запропонував повернутися до Чорноморської зернової ініціативи зі значними преференціями для росії.

Про це повідомило німецьке видання Bild.

Пропозиція складається з 4 пунктів, які у значній мірі ослаблюють санкції проти росії.

"Гутерреш пропонує скасувати фінансові санкції ЄС проти російського сільськогосподарського банку, який відключений від SWIFT. Для цього пропонується використовувати спеціально засновану дочірню компанію російського банку під назвою RSHB Capital S.A. та підключити її до системи SWIFT", – пише видання. 

Далі йдеться про другий пункт – страхування російських суден, які вивозитимуть зерно, від можливих українських атак у Чорному та Азовському морях.

"Страхова компанія спільного фінансування з ООН для російського експорту продовольства та добрив може запрацювати з Lloyd's протягом 4-6 тижнів", – написано в листі.

Гутерреш пропонує не лише страхування вантажів для російського експорту продовольства та добрив, а й страхування каско та P&I. 

Страхування каско – це страхування суден, які використовуються для транспортування, а P&I – це комплексне страхування відповідальності за збитки, завдані третім особам.

"Третьою пропозицією генсека ООН є розблокування рахунків російських виробників добрив в Європі. В листі зазначається, це питання буде опрацьовуватися з відповідними державами і керівництвом ЄС", – йдеться в матеріалі Bild. 

І останній, четвертий пункт – забезпечити "ефективний доступ російських суден, які перевозять продукти харчування та добрива, до портів ЄС через швидкі портові дозволи".

"Організація Об'єднаних Націй готова вивчити подальші варіанти полегшення доступу російських суден до портів ЄС, пов'язаних із торгівлею сільськогосподарською продукцією, включно зі спрощеними процедурами видачі відповідних дозволів, у тому числі, перед виходом із російських портів", – написав генсек ООН.

Bild стверджує, що з цією метою представники Гутерріша в ООН вже провели переговори з Європейською комісією, Німеччиною, Бельгією, Іспанією та Нідерландами.

Раніше Комісія ООН в Україні заявила про брак доказів щодо геноциду з боку росії.
РосіяООНЛавровГутеррешГенсек ООН

Останні матеріали

Український контрнаступ просувається. На жаль, у росіян є з'єднання та логістика для їхніх потреб на півдні Запорізького фронту – Том Купер
Cуспільство
Український контрнаступ просувається. На жаль, у росіян є з'єднання та логістика для їхніх потреб на півдні Запорізького фронту – Том Купер
Переклад iPress – 08 вересня 2023, 15:28
Німецька інфлюенсерка. Як Аліна Ліпп поширює путінську пропаганду в Німеччині – ZDF
Cуспільство
Німецька інфлюенсерка. Як Аліна Ліпп поширює путінську пропаганду в Німеччині – ZDF
Переклад iPress – 08 вересня 2023, 12:02
Удари України в тилу ворога починають окупатися. Атаки по росії стають сміливішими та частішими – Майкл Вайс і Джеймс Раштон
Технології
Удари України в тилу ворога починають окупатися. Атаки по росії стають сміливішими та частішими – Майкл Вайс і Джеймс Раштон
Переклад iPress – 08 вересня 2023, 00:44
росія – гангстер, а НАТО у панамках і без зброї. Голова Генштабу Польщі вимагає від НАТО агресивніше реагувати на дії росії – The Guradian
Політика
росія – гангстер, а НАТО у панамках і без зброї. Голова Генштабу Польщі вимагає від НАТО агресивніше реагувати на дії росії – The Guradian
Переклад iPress – 07 вересня 2023, 16:37
Ліквідація ворогів та колаборантів в Україні. Дехто занепокоєний відсутністю чіткої стратегії – The Economist
Політика
Ліквідація ворогів та колаборантів в Україні. Дехто занепокоєний відсутністю чіткої стратегії – The Economist
Переклад iPress – 07 вересня 2023, 12:52
Парадигма непослідовності. Республіканці повинні прогнати дух Чемберлена, коли йдеться про Україну – Джон Болтон
Політика
Парадигма непослідовності. Республіканці повинні прогнати дух Чемберлена, коли йдеться про Україну – Джон Болтон
Переклад iPress – 07 вересня 2023, 08:49
Центр сили змістився на Схід. Американські війська слід розмістити в Польщі, а не в Німеччині – Ендрю Міхта
Політика
Центр сили змістився на Схід. Американські війська слід розмістити в Польщі, а не в Німеччині – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 06 вересня 2023, 16:34
Які російські оборонні лінії подолали ЗСУ. Та чому F-16 не стануть панацеєю – Том Купер
Політика
Які російські оборонні лінії подолали ЗСУ. Та чому F-16 не стануть панацеєю – Том Купер
06 вересня 2023, 13:17
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється