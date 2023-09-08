Генсек ООН таємно листувався з Лавровим – Bild

Генеральний секретар Антоніу Гутерреш написав секретного листа міністру МЗС росії Сєргєю Лаврову.

В ньому він запропонував повернутися до Чорноморської зернової ініціативи зі значними преференціями для росії.

Про це повідомило німецьке видання Bild.

Пропозиція складається з 4 пунктів, які у значній мірі ослаблюють санкції проти росії.

"Гутерреш пропонує скасувати фінансові санкції ЄС проти російського сільськогосподарського банку, який відключений від SWIFT. Для цього пропонується використовувати спеціально засновану дочірню компанію російського банку під назвою RSHB Capital S.A. та підключити її до системи SWIFT", – пише видання.

Далі йдеться про другий пункт – страхування російських суден, які вивозитимуть зерно, від можливих українських атак у Чорному та Азовському морях.

"Страхова компанія спільного фінансування з ООН для російського експорту продовольства та добрив може запрацювати з Lloyd's протягом 4-6 тижнів", – написано в листі.

Гутерреш пропонує не лише страхування вантажів для російського експорту продовольства та добрив, а й страхування каско та P&I.

Страхування каско – це страхування суден, які використовуються для транспортування, а P&I – це комплексне страхування відповідальності за збитки, завдані третім особам.

"Третьою пропозицією генсека ООН є розблокування рахунків російських виробників добрив в Європі. В листі зазначається, це питання буде опрацьовуватися з відповідними державами і керівництвом ЄС", – йдеться в матеріалі Bild.

І останній, четвертий пункт – забезпечити "ефективний доступ російських суден, які перевозять продукти харчування та добрива, до портів ЄС через швидкі портові дозволи".

"Організація Об'єднаних Націй готова вивчити подальші варіанти полегшення доступу російських суден до портів ЄС, пов'язаних із торгівлею сільськогосподарською продукцією, включно зі спрощеними процедурами видачі відповідних дозволів, у тому числі, перед виходом із російських портів", – написав генсек ООН.

Bild стверджує, що з цією метою представники Гутерріша в ООН вже провели переговори з Європейською комісією, Німеччиною, Бельгією, Іспанією та Нідерландами.