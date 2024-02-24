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ПОЛІТИКА

Глава ООН закликав до "справедливого миру" в Україні

24 лютого 2024, 10:31
Глава ООН закликав до
Фото: з вільних джерел
Він закликав притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах.

Голова Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш закликав до миру і справедливості на засіданні Ради Безпеки ООН, яке відбулося напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Він наголосив, що агресія росії прямо порушує Статут ООН та міжнародне право.

Про це пише CNN.

"Два роки потому − і десять років після незаконної анексії росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополь − війна в Україні залишається відкритою раною в самому серці Європи. Настав час для миру − справедливого миру, заснованого на Статуті ООН, міжнародному праві та резолюціях Генеральної Асамблеї", − сказав Гутерреш.

Він додав, що «всі винні повинні бути притягнуті до відповідальності» за тортури і сексуальне насильство, яке застосовується до цивільних і ув'язнених.

За його словами, майже чотири мільйони українців стали внутрішньо переміщеними особами, а понад 14,5 мільйонів людей всередині країни потребують гуманітарної допомоги.

Гутерреш також попередив про розширення конфлікту і "розпалювання регіональної нестабільності".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба намагався заручитися міжнародною підтримкою  в Організації Об'єднаних Націй під час засідання, присвяченого другій річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну. Він прагнув донести до світу, що Україна хоче миру.

ООНпідтримкаГутеррешвійна в України

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