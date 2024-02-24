Україна розраховує на підтримку в ООН через два роки після російської агресії – Кулеба

Представники ЄС та США підтримали Україну.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба намагався заручитися міжнародною підтримкою в Організації Об'єднаних Націй під час засідання, присвяченого другій річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Він прагнув донести до світу, що Україна хоче миру, пише "Голос Америки".

"Метою москви є знищення України, і вони досить відверто про це говорять. Жодна країна в світі не прагне миру більше, ніж Україна. Наша держава страждає найбільше. Але ми також знаємо, що мир повинен бути справедливим і міцним. Просто призупинити війну і сподіватися, що агресор буде достатньо милосердним, щоб врешті-решт обрати мир, не є реалістичним планом", − зазначив міністр.

Кулеба додав, що Україна хоче використати мирну формулу з 10 пунктів президента Володимира Зеленського як дорожню карту виходу з війни і обговорити її з міжнародним співтовариством на мирному саміті, який планується провести у Швейцарії. План, висунутий у грудні 2022 року, передбачає, зокрема виведення російських військ і припинення бойових дій, ядерну безпеку, звільнення всіх ув'язнених і відновлення територіальної цілісності України.

Пізніше він сказав журналістам, що два роки тому багато експертів і дипломатів не вірили, що Україна переживе повномасштабне вторгнення росії, а сьогодні ті ж самі люди не вірять, що Україна може перемогти у війні.

"Україна пережила вторгнення, і Україна виграє війну. Якщо ми будемо діяти колективно і спільно, це станеться рано чи пізно", − зауважив Кулеба.

Європейські країни та Сполучені Штати Америки висловили свою солідарність з Україною. Зокрема посол США Лінда Томас-Грінфілд високо оцінила «незламний дух» українського народу і сказала, що він має бути прикладом для всіх людей.

"Звичайні, надзвичайні люди, яких значно більше, запекло захищають свої громади. Вчителі, які перетворюють бліндажі на класи. Міські працівники знаходять способи відновити тепло та електрику після бомбардувань. Сім'ї обмежують споживання їжі, щоб нагодувати своїх сусідів", − сказала вона.

Посадовиця сказала, що світ повинен говорити єдиним голосом, вимагаючи від Росії припинити війну.

"Це означає закликати росію відвести свої війська від міжнародно визнаних кордонів України і дотримуватися основних принципів суверенітету і територіальної цілісності", − підкреслила Томас-Грінфілд.

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон наголосив, що президент росії владімір путін продемонстрував свій апетит до захоплення чужих територій − Південної Осетії в 2008 році і Криму в 2014 році − і, не зупинившись, повернувся за новими територіями в 2022 році.

"Тепер, коли він спробував і не зміг завоювати всю Україну, урок цієї історії зрозумілий: якщо ми не протистоїмо путіну, він повернеться за новими територіями", − сказав Кемерон.

Він сказав, що розуміє, що дехто в міжнародному співтоваристві втомився від війни і компроміс може бути привабливим, але «варто усвідомлювати ціну, яку доведеться платити за поступки».

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель підтримав цю думку, заявивши журналістам, що якщо Україна буде покинута, це не стане кінцем російської агресії.

"Повірте, ми не знаємо, хто буде наступним", − додав він.

Люксембурзький міністр застеріг, що Україна зараз перебуває у слабшій позиції, ніж на початку конфлікту, і що росія не буде вести переговори, доки вона перебуває у сильнішій позиції.

"Таким чином, підтримка України − це також підтримка переговорів", − підсумував він.