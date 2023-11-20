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ПОЛІТИКА

Глава Пентагону приїхав до Києва

20 листопада 2023, 09:41
Глава Пентагону приїхав до Києва
Фото: ЕРА
17-та зустріч Контактної групи з питань оборони України відбудеться вже через два дні, 22 листопада.

Сьогодні з неоголошеним візитом до Києва приїхав глава Пентагону Ллойд Остін.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Я щойно приїхав до Києва, щоб зустрітися з українськими лідерами, - пише Остін. - Сьогодні я тут, щоб передати важливе повідомлення – Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в їхній боротьбі за свободу проти агресії росії, як зараз, так і в майбутньому". 

Світлину зі столичного вокзалу міністр оборони Сполучених штатів опублікував у мережі. Його зустріла у Києві посол США в Україні Бріджит Брінк.

Останнім часом зросли занепокоєння з приводу продовження американської військової допомоги Україні, оскільки в Конгресі тривають суперечки про це.

Нагадаємо, 22 листопада відбудеться 17-та зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Попереднє засідання пройшло 11 жовтня, після нього США, Велика Британія, Фінляндія, Норвегія, Канада та інші країни оголосили про надання нової допомоги ЗСУ.

ПентагонвізитОстін

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